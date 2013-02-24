به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضائی ظهر یکشنبه در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در ارتباط با عدم موفقیت در دوره‌های قبل انتخابات و انگیزه‌اش برای ورود مجدد به انتخابات اظهار داشت: بنده از سال 50 تا سال 59 در عرصه سیاسی کشور حضور داشتم و کار سیاسی می‌کرده‌ام و از سال 59 و با شروع جنگ به سپاه پیوستم.

وی به بازگشت مجدد خود به عرصه سیاست اشاره کرد و بیان داشت: پس از بازگشت مجدد به این عرصه متوجه شدم که عرصه سیاسی تغییر کرده و به قول ما عشایر، "نامردی در سیاست راه پیدا کرده است" و به همین دلیل با احتیاط وارد این عرصه شدم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در سال 84 نیز شرایطی به وجود آمد که بنا به دلایلی از انتخابات کنار کشیدم که این کار موجب ناراحتی بسیاری از دوستان ما نیز شد و در سال 88 نیز بارها اخطار دادم که باید مراقب بود و اگر پشت آن دو نفر حرکت کنیم شکست می‌خوریم و اگر با آن یکی باشیم به لبه پرتگاه می‌رویم.

عدم حضورم در صحنه انتخابات خیانت به مردم است

وی عدم حضور خود در صحنه انتخابات را خیانت به مردم دانست و افزود: اگر برای حضور در انتخابات کاندیدا شوم، این اولین حضور من در انتخابات خواهد بود و با یک برنامه قوی در موضوعات مختلف از جمله اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی وارد صحنه می‌شوم که خودم را از سال ها پیش برای آن آماده کرده‌ام.

رضائی در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری که به تحریم‌های کشورهای غربی و آمریکا و سیاست اقتصاد مقاومتی و اینکه آیا سیاست اقتصاد مقاومتی توان خنثی‌کردن تحریم‌ها را دارد، یادآور شد: اقتصاد مقاومتی یک الگوی اقتصادی و یک سبک اداره کشور است که می‌تواند تحریم‌ها را تبدیل به فرصت کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بخشی از گرانی‌های موجود در کشور مربوط به همین تحریم‌ها است و اقتصاد مقاومتی الگویی مناسب برای جهش اقتصاد ایران در این شرایط تحریم است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور ما بر اساس اقتصاد نفتی شکل گرفته است و با توجه به این تحریم‌ها که باعث بسته‌شدن راه‌های قبلی شده است باید از فرصت استفاده کنیم و با اتخاذ راه‌های مناسب برای شکوفایی اقتصادی تلاش کنیم.

رضائی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی نمونه غربی به این صورت ندارد ولی در غرب نیز سیاست‌هایی تحت عنوان اقتصاد ضربه‌گیر وجود دارد که برخی از کشورها در زمان گرانی و بیکاری و این چنین مشکلات اقتصادی از آن بهره‌ می‌گیرند.

هر کسی باید سر جای خودش باشد

وی در ارتباط با راهکارهای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور نیز اظهار داشت: اولین شرط این است که در کشور ما هر کسی باید در سر جای خودش باشد، در حالی که هم اکنون هیچ کس سر جای خودش نیست.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: برای عبور از مشکلات باید یک شرط کافی داشته باشیم و یک شرط لازم که شرط کافی داشتن برنامه اقتصادی است و شرط لازم نیز مدیریت کارآمد است و هر یک از این دو شرط را نداشته باشیم ضربه خواهیم خورد و رئیس جمهور آینده نیز باید این دو شرط را داشته باشد.

وی با اشاره به حرکت کشور به سمت چشم‌انداز 1404 بیان داشت: در بخشی از قسمت‌ها جلو هستیم که می‌توان به بخش علمی به‌ویژه در بخش تئوریک اشاره کرد و در بخشی از موارد مانند اقتصاد نیز از چشم‌انداز عقب هستیم.

رضائی در ارتباط با سوال یکی از دانشجویان در ارتباط با عقب‌ماندگی استانی مانند بوشهر نیز بیان داشت: کشور ما در بحث اقتصادی دارای عقب‌ماندگی است و در استان‌هایی مانند بوشهر با وجود این همه قابلیت و ظرفیت بالا نیز شاهد محرومیت بیشتری هستیم که لازم است زیرساخت‌های آن به خوبی رشد کند.

شکستن تحریم‌ها نیازمند فعالیت‌های اقتصادی و دیپلماسی است

وی در ارتباط با راه حل‌های شکستن تحریم‌ها و زمان تداوم گرانی‌ها نیز خاطرنشان ساخت: برای شکستن تحریم‌ها به فعالیت‌های اقتصادی و دیپلماسی فعال نیاز داریم و این دو مورد به تنهایی نتیجه‌ای نخواهد داشت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مذاکرات با کشورهای غربی زمانی نتیجه می‌دهد که ما بتوانیم روی پای خودمان بایستیم و پیشبرد اهداف ما در مذاکرات نیازمند کم کردن فشارها است و مهار تورم و گرانی اولین قدم در این مسیر است.

کاهش قدرت خرید مردم به اندازه یک‌سوم سال گذشته

وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم به اندازه یک‌سوم سال گذشته، افزود: پرداخت یارانه‌ها یکی از عوامل گرانی و تورم است و باید پرداخت یارانه‌ها به صورت درآمدی باشد. جبران کسر بودجه دولت از طریق بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها و مسکن مهر و وام‌های بین بانکی نیز از دیگر عوامل گرانی است.

رضائی در ارتباط با سیاست خود در قبال یارانه‌ها نیز گفت: یارانه مرحله اول را که نمی‌توانیم قطع کنیم ولی برای یارانه مرحله دوم به صورت درآمدی پرداخت خواهیم کرد که به صورت ایجاد اشتغال و کسب درآمد تبدیل می‌شود و به مردم پرداخت می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از نخبگان و اندیشمندان و اساتید دانشگاه برای اداره کشور، تصریح کرد: باید در همه بخش‌ها از صاحب‌نظران استفاده شود و اتاق‌های فکر در همه وزارتخانه‌ها تشکیل شود و این اتاق‌فکرها اثربخش و کارا باشند و هم بتوانند تنبیه کنند و هم در تعویض‌های نقش داشته باشند.

یکی از دانشجویان که اصرار داشت سوال خود را باید به صورت حضوری از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظا‌م بپرسد پشت تریبون حاضر شد و سوال خود را اینگونه مطرح کرد: شما سران قوا را به عوام فریبی متهم کرده‌اید و در مقابل فتنه 88 نیز موضوع گرفته‌اید در حالی که عملکرد شما در این فتنه قابل دفاع نیست.

رضائی در پاسخ به این دانشجو بیان داشت: من هیچ‌گاه سران قوا را به عوام‌فریبی متهم نکرده‌ام و از هیچ شخصی نام نبرده‌ام و در مورد فتنه 88 نیز من اعتراض خود را به انتخابات اعلام کردم و پس از اعلام نظر شورای نگهبان نیز رای آنها را پذیرفتم و هیچ کاری بر خلاف قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام نداده‌ام.

وی اضافه کرد: متاسفانه برخی افراد می‌خواهند جلوتر از رهبری حرکت کنند و برخی نیز با رهبری فاصله گرفته‌اند ولی من همه تلاش خود را خواهم کرد تا با رهبری حتی میلیمتری هم فاصله نداشته باشم.