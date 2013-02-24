کشمش بیشترین میزان حجم صادرات ملایر را به خود اختصاص داده است

حسن خیریانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شهرستان هم اکنون دارای 65 واحد كشمش پاك كنی است.

وی افزود: وجود این تعداد کارخانه نقش مهمی در صادرات این محصول در شهرستان دارد و کشمش ملایر به بیش از 30 کشور دنیا صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرستان ملایر در حال حاضر تولید کننده 60 درصد انگور استان همدان است و قطب تولید انگور و کشمش همدان و کشور محسوب می شود، گفت: بیشتر این واحدها در مسیر جاده ملایر- اراك و سد كلان ملایر واقع شده اند كه در صورت امكان، آب مورد نیاز آنها از طریق سد كلان تامین خواهد شد.

فرماندار ملایر یکی از تولیدات مهم کشاورزی در این شهرستان را انگور و مشتقات حاصل از آن عنوان کرد و از وجود 10 هزار هکتار باغ‌های انگور در شهرستان ملایر خبر داد و گفت: شش و نیم درصد انگور کشور در ملایر تولید می‌شود.

حسن خیریانپور عنوان داشت: 64 درصد از اراضی زیر کشت انگور در استان در شهرستان ملایر است و 60 درصد انگور استان در این شهرستان تولید می‌شود.

خیریانپور تولید کشمش را یکی از مهم‌ترین مشتقات انگور در جهان عنوان کرد و گفت: سالانه 34 هزار تن کشمش در شهرستان ملایر تولید می شود.