توسعه اشتغال و حرفه آموزی در زندان ها كاهش بدرفتاری ها را به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان پروین در جمع مسئولان اشتغال و حرفه آموزی زندان های استان همدان بیان كرد: ایجاد اشتغال برای مددجویان در كاهش ناهنجاری های داخل زندان تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه مسئولان اشتغال و حرفه آموزی وظیفه سنگینی را در اصلاح و تربیت مددجویان بر عهده دارند، گفت: باید از فرصت های موجود برای سالم سازی محیط اجتماعی به بهترین شكل استفاده کرد.

معاون اجرایی اداره كل زندان های همدان تاكید كرد: با ایجاد اشتغال زمینه اصلاح و تربیت مددجویان و بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه فراهم می شود.

وی گفت: بخش اشتغال و حرفه آموزی در زندان ها یك بحث ریشه ای است و این امر باید با جدیت بیشتری در زندان ها توسط مسئولان مربوطه عملیاتی شود.

پروین با تاكید بر ضرورت توجه و عمل به آئین نامه سازمان زندان ها اظهار داشت: با توجه به آئین نامه سازمان یكی از وظایف اصلی ایجاد مراكز حرفه آموزی و اشتغال در تمامی زندان ها است.

وی ایجاد انگیزه در مددجویان برای انجام اشتغال و حرفه آموزی در زندان های استان همدان را مورد تاكید قرار داد و خواستار ایجاد انگیزه در مددجویان و تشویق و ترغیب آنان برای انجام امور اشتغال و حرفه آموزی شد.

وی بیان كرد: برنامه دوره های حرفه آموزی در زندان ها با توجه به نیازها و امكانات موجود و قابلیت های استان و همچنین به لحاظ علاقه مندی و ذوق زندانیان تهیه و پس از تصویب به اجرا در می آید.