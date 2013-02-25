جزئیات طرح پایش معنوی در دانشگاههای پزشکی/ صدور دفترچه سلامت معنوی برای دانشجویان

حسین همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات طرح پایش معنوی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و اهداف مدنظر برای این طرح تصریح کرد: سلامت معنوی یکی از زیرمجموعه های بحث سلامت فردی در کنار سلامت جسم و روان است که مباحثی در حوزه خداشناسی، جهان بینی و دینداری را در برمی گیرد؛ براین اساس و با توجه به برنامه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای سنجش سلامت جسم و روان دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور، طرح پایش معنوی برای سنجش و غربالگری سلامت معنوی دانشجویان این دانشگاهها در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون مرکز مشاوره وزارت بهداشت متولی بحث سلامت روانی دانشجویان است و معاونت درمان و بهداشت نیز بحث سلامت جسمی دانشجویان را پیگیری می‌کند، اضافه کرد: در همین حال مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت عهده دار پیگیری بحث سلامت معنوی دانشجویان شده است که در این راستا از این پس با همکاری مرکز مشاوره وزارت بهداشت غربالگری دانشجویان جدیدالورود از حیث معنوی در دستور کار قرار می گیرد.

همتی با تاکید براینکه از سال تحصیلی جدید دانشجویان علاوه بر سنجش سلامت جسمی و روانی، سلامت معنوی شان هم مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد، گفت: امور اجرایی این طرح در حال انجام است و همانطور که هم اکنون در بحث سلامت جسم و روان تستهای هنجار شده و استانداردی وجود دارد، برای ارزشیابی معنوی نیز یک سری تستها وجود دارد که در حال بررسی و تعیین نهایی آن هستیم.

سرپرست مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه این تستها متناسب با فضای جامعه و کشور طراحی می‌شود، افزود: معمول تستهای روانی تستهای خارجی است اما با اقدام انجام شده از سوی مرکز مشاوره وزارت بهداشت و مراکز مشاوره های دانشگاههای علوم پزشکی برخی تستهای داخلی بسیار قوی آماده شده که استانداردهای خاص و جامعه هدف ما در بر می گیرد.

به گفته وی برای دانشجویان جدیدالورود دفترچه سنجش سلامت معنوی از سوی مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت صادر می‌شود.

همتی خاطرنشان کرد: با اجرای پایش معنوی، مشخص خواهد شد چند درصد از دانشجویان از لحاظ سلامت معنوی در وضعیت نرمال به سر می برند و مابقی دانشجویان دارای چه مشکلاتی هستند و چه اقداماتی باید در طول مدت تحصیل آنها برایشان انجام شود.

سرپرست مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تست ارزیابی معنوی دانشجویان تنها مختص ایران نیست و در تمامی کشورهای پیشرفته نیز تحت عنوان معنویت درمانی به عنوان نیروی سوم روانشناسی مورد توجه قرار گرفته است، تاکید کرد: این طرح برای نخستین بار در کشور در دانشگاههای علوم پزشکی در تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی، ارشد و دکتری حرفه ای اجرایی خواهد شد.