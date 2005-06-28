محصولات فرهنگي غير مجاز به صورت سازمان دهي شده عرضه مي شود

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، اين جلسه ازسري برنامه هاي ميزگردهاي ارائه يافته هاي پژوهشي گروه هاي پژوهشكده هاي فرهنگ ، هنر و ارتباطات، روز گذشته با محوريت "محصولات فرهنگي غيرمجاز" درسالن اجتماعات پژوهشگاه وزارت ارشاد اسلامي برگزارشد.

دراين ميزگرد اعضاي هيئت رئيسه متشكل از: عليرضا رضا داد ، مديرعامل بنياد سينمايي فارابي و محمد سميعي مشاوروزير وسرپرست پژوهشگاه ،محمود شالويي معاون كل حراست وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، دكترسيد علي مرتضويان معاون پژوهشي پژوهشگاه ،دكتربيژن زارع رئيس پژوهشكده ارتباطات وسرپرست پژوهشكده هنرنيزحضورداشتند.

دراين جلسه "ايرج فيضي " مسئول گروه تحقيق درابتدا به بيان ابعاد وجوه مسئله درجامعه معاصرايران وعلل رويكردهاي مخاطبان به استفاده ازمحصولات فرهنگي غيرمجازپرداخت وبا بيان آماري ، قصد آسيب شناسي اين پديده اجتماعي را داشت.

درادامه اين ميزگرد "فيض ا.. نوروزي " مجري طرح پژوهش درمورد بررسي سهم محصولات فرهنگي غيرمجازدرپركردن اوقات فراغت گروههاي مختلف سخن گفت وتاكيد كرد: آمارقاچاق محصولات فرهنگي دركشورهاي صنعتي پيشرفته نظير: كانادا ، آمريكا ، اتريش ، فرانسه ، آلمان ،دانمارك كمتراز10% درصد است ودراغلب كشورهاي توسعه نيافته اين آماربه 50% درصد افزايش مي يابد وحتي كشورهايي توسعه يافته اي نظيرچين وروسيه آماري معادل 50% درصد دارند . كه علل اين آمارهاي بالا برمي گردد به نقص قانون ويا نقص اجراي قانون .

درادامه جلسه "هادي جليلي " ديگر مجري اين طرح درمورد بررسي علل گرايش به تهيه وتوزيع محصولات فرهنگي غيرمجازگفت: "ميشل فوكو " دربحثي توضيح مي دهد ؛ انسانها درجوامعي زندگي مي كنند كه تكنيك جايگزين حقوق شده است وبهنجارسازي جايگزين قانون وجامعه انظباطي جايگزين جامعه تنبيهي پيشين است ودركتاب " مراقبت وتنبيه " به وضوح جامعه تنبيهي را تفسيركرده است كه مبتني بر ترديد افراد است ، ولي درجامعه انظباطي اصل تاكيد برساختن بدن هاي رام وكارآمد است . كارآمدي درجامعه انظباطي يكي ازاساسي ترين محورها است ، كه دردرون خانواده به وجود مي آيد وجنبه نظارتها به گونه اي انجام مي شود كه نه فقط بر جنبه هاي اخلاقي وغيراخلاقي بلكه سايرعوامل نيزتاثير داشته باشد .

وي تاكيد كرد: طبق آمارهايي كه ازبرخي خانواده هاي به دست آورده ايم . خانواده ها رامي توانيم به دو دسته كلي ازلحاظ شيوه نظارت تقسيم بندي كنيم :1- خانواده هايي هستند كه برفرزندانشان نظارت تام دارند .2- خانواده هايي كه نظارت محدودي بر فرزندانشان دارند .

منظور ازنظارت تام اينگونه است كه هيچ گوشه نكاويده اي دردارائي ها ومايملك فرزندانشان باقي نگذاشته اند واجزاي زندگي فرزندانشان تحت نظارت دقيق والدين است. اگر فرزندشان با كسي دوست هستند ، مي دانند آن دوست كيست وچه ويژگي هاي اخلاقي ورفتاري دارد واگر فرزندانشان ما يملكي دارند مي دانند چگونه آن را به دست آورده اند .

درشيوه هاي نظارتي محدود خانواده ، يك حريم خصوصي براي فرزندانشان قائل هستند وبه خودشان اجازه نمي دهند ، كه از تمام اسرار بچه ها سردربياورند .

وي درادامه افزود: من تمام تاكيدم را درارائه اين مطلب متوجه خانواده هايي كردم كه نظارت تام برفرزندانشان دارند .مي توانيم حدس بزنيم ، اين نظارت چه شكلي دارد. نظارت درخانواده ها را به چهاردسته تقسيم كرده ام :1- نظارت وكنترل ابزار2- نظارت وكنترل زمان 3- نظارت وكنترل برفضا ويا مكان 4- نظارت يا كنترل برجو يا آتمسفر، هيچ بخشي درخانواده وجود ندارد كه تحت كنترل نباشد، اگرمحصول فرهنگي وارد خانواده مي شود، اگرمجاز باشد هم برروي آن كنترل مجدد انجام مي شود . نظارت به معناي كنترل براي اطمينان ازاخلاقي يا غيراخلاقي بودن محصول فرهنگي نيست . اساسا شيوه هاي نذارتي امروزي جوامع بشري براي حفظ كارآمدي اعضاء خانواده است .

اين كارشناس درادامه به بحث كنترل ابزاراشاره كرد و وسايلي نظير: رايانه ، تلويزيون ، دي ودي ها ، تلفن هاي دستي ، موبايل ، ريسورهاي ماهواره اي را ابزاري دانست كه معمولا درخانواده ها پيدا مي شوند و گفت : به تحقيق تمام اين دستگاهها حتي موبايل وتلفن درخانواده ها تحت كنترل قراردارد .

وقتي كه كارپژوهش وتحقيق برسيستم نظارتي خانواده ها برفرزندان را آغازكردم ، متوجه شدم كه نظارت خانواده برمصرف كالاهاي غيرمجازفرهنگي تابعي ازميزان مصرف خود والدين است. اگرپدرومادري ماهواره را نگاه مي كنند واين اجازه را به خودشان مي دهند كه ماهواره را بدون هيچ محدوديتي ببينند درواقع بچه ها نيزبراي خودشان محدوديتي درتماشاي ماهواره قائل نمي شوند . اما آن چيزي كه تاثيربيشتري بر اين ساختار دارد نحوه مصرف كالاهاي فرهنگي خانواده نيست ، بلكه شيوه هاي نظارت خانواده است . ما يك نظام كلي نظارت برخانواده داريم كه در آن اصلا مهم نيست والدين ازچه كالايي مصرف مي كنند . مهم اين است كه شيوه نظارت درخانواده به چه صورتي اعمال مي شود.

به طورمثال درتحقيقي كه ازيك خانواده به عمل آوردم . دراين خانواده دوتلويزيون وجود داشت . يكي دراتاق بچه ها قرارداشت وديگري درقسمت پذيرايي . بعد ازمدتي مادر خانواده براي تنبيه فرزندان تلويزيون اطاق آنها را جمع كرد .علت اين تنبيه به خاطردرس نخواندن بچه ها بود كه صرفا مي نشستند وبرنامه هاي تلويزيوني را تماشا مي كردند. درواقع همانطوري كه عرض كردم ، كنترل ابزاردرخانواده فقط تابع اخلاقيات ، غيراخلاقي وغيرمجازومجازبودنش نيست .جنبه كارآمدي ديگري هم دراين قضيه مهم است . نكته جالب اين است ؛ جاهايي كه دولت نظارت خوبي دارد روي اين ماجرا خانواده ها همچنان نظارت خودشان را ادامه مي دهند.

درادامه جلسه بهرام بيات ديگر مجري اين طرح پژوهشي در بررسي علل گرايش به تهيه وتوزيع محصولات فرهنگي غيرمجازگفت: دربحث ما محصولات فرهنگي غيرمجازومحصولات فرهنگي مخرب كه درمنظرقانون مخالفتي با اخلاق عمومي نداشته باشد ،زياد مورد توجه واقع نمي شود .دراين بحث ما چون جامعه آماريمان ، جامعه آماري دستگيرشدگان بود ، به اجبارتمايل پيدا كرديم برگرديم به حيطه توزيع محصولات فرهنگي مخرب يا ضد اخلاقي كه نمونه هايمان را تشكيل مي دادند . درمراجعه به قانون متوجه شديم كه ارائه يك محصول فرهنگي غيرمجازمجازاتش مناسب با محتواي آن محصول است واين نگاه نگاهي محتوايي است واگرمحصولي كپي رايت بشود ومحتوايش ضد اخلاقي نباشد ، شايد خيلي حساسيت روي آن وجود نداشته باشد .ما دو نگاه ونگرش داريم ؛ يك نگاه ونگرشي كه فقط روي ضد اخلاقي بودن محصول فرهنگي توجه دارد و يك نگاه ونگرش ديگري كه متمركزاست برروي غيرمجازبودن يعني فارغ ازمحتوا ، نگرش بينابيني هم وجود دارد.

در بررسي وضعيتي آمارهاي سال 1383 تا 1378 كه ازدستگيرشدگان توزيع غيرمجازمحصولات فرهنگي داشتم مشاهده كردم كه بصورت عمده ازمرزهاي استان سيستان وبلوچستان محصولات غيرمجازفرهنگي وارد كشورمي شود .عمدتا دربخش هاي ازپاكستان نظيرشهر" كويته " اين محصولات فرهنگي تكثيرمي شدند ودرون كوله پشتي وارد مرزهاي ايران مي شدند درضمن گزارشي ازورود محصولات فرهنگي ازمرزهاي غربي كشورهم داشتيم . اين دومسيرراههاي عمده قاچاق محصولات فرهنگي غيرمجازبه داخل كشوربودند.

وي تصريح كرد: چندين نكته دراين قضيه وجود دارد كه بايد مورد بحث وبررسي قرارگيرد. مسئله اول وجود نيازجامعه به استفاده ازاين محصولات است وكه بالطبع وجود راههاي مشروع وغيرمشروع دسترسي به اين محصولات را به وجود مي آورد . پس اگراين نيازها با راههاي مشروع مرتفع نشود . مردم به سراغ راهها وشيوه هاي غيرمجازمي روند .

اين كارشناس درادامه گفت: درفروردين وارديبهشت با تعدادي ازدستگيرشدگان دررابطه با موضوع ارائه غيرقانوني محصولات فرهنگي ازنوع ضد اخلاقيش گفت وگوهايي انجام داديم ومتوجه شديم اين مسئله به صورت سازمان دهي شده درحال انجام است.