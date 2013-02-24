300 طرح صنعتی اجرا خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شافعي در حاشيه گردهمايي روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها گفت: امروز مديران صنعت، معدن و تجارت استانهاي سراسر كشور دعوت شده اند تا اين طرح را با ايشان در ميان گذاشته و همفكري و مشاوره كنيم زيرا اين همكاران از مزيت هاي استانها اطلاع دارند.

رئيس هيات عامل ايدرو افزود: پيش بيني مي كنيم در هر استان 10 طرح به اجرا درآيد كه عموم زمينه هاي صنعتي اعم از صنايع تبديلي كشاورزي، صنايع قطعه سازي خودرو و خوشه هاي توليد تجهيزات مورد نياز صنعت نفت و گاز را شامل مي شود.

وي ادامه داد: براي هر كدام از طرح ها بطور متوسط 30 ميليارد تومان سرمايه گذاري خواهد شد كه با اجراي هر طرح احتمالا بطور متوسط تا 100 فرصت شغلي مستقيم ايجاد خواهد شد.

رئيس ايدرو تصريح كرد: اگر دولت و مجلس، بودجه لازم براي اجراي اين طرح ها را پيش بيني كنند ايدرو مي تواند سازماندهي لازم را انجام دهد و در كشور سازندگي ايجاد كرده و اشتغال مناسبي را نيز فراهم كند.

شافعي همچنين از 121 طرح مصوب دولت براي اجرا در مناطق كمتر توسعه يافته و 36 طرح صنايع نوين كه دولت اجراي آنها را به ايدرو واگذار كرده، بعنوان بخشي از 300 طرح ياد كرد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: پيشنهاد ما اين است كه دست ايدرو را در اجراي اين طرح ها باز بگذارند زيرا هر نوع محدوديتي پيشرفت اين طرح ها را با مشكل مواجه خواهد كرد

به گفته وي، يكي از دلايل توفيقات سازمان از ابتداي ايجاد آن تاكنون، اين بوده كه قانون دست سازمان را باز گذاشته و سازمان برنامه و بودجه وقت تمامي منابع مورد نياز ايدرو زا طبق تصميمات و قوانين آن زمان موظف بوده تامين كند.

