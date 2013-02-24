فروشنده مواد مخدر سابقه دار جنوب پایتخت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد حسین امیری افزود: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور با تلاش مأموران این یگان یکی از توزیع کنندگان مواد مخدر دستگیر و در بازرسی از وی بیش از 25 گرم شیشه کشف شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح برخورد با سارقان به ویژه سارقان خودرو و موتورسیکلت عنوان داشت: با تلاش شبانه روزی و اجرای طرحهای متعدد انتظامی مأموران تخصصی این یگان موفق شدند یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه را در محدوده امین آباد کشف و توقیف کنند.

سرگرد امیری ادامه داد: همچنین با تلاش گسترده و همه جانبه مأموران و اجرای بیش از چندین طرح عملیاتی هفت معتاد تابلو که عمدتاً از سارقان حرفه ای نیز بودند دستگیر و به مراجع قضایی ارجاع شدند.

سارق حرفه ای لوازم خودرو روانه بازداشتگاه شد

رئیس کلانتری 170 کهریزک از دستگیری یک سارق سابقه دار لوازم خودرو طی یک تعقیب و گریز پلیسی خبر داد و گفت: از متهم تعدادی اموال مسروقه کشف و ضبط شده است.

سرگرد ضرغام امیری افزود: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و مطالبات شهروندان در خصوص برخورد با سارقان موتورسیکلت و خودرو شناسایی مناطق جرم خیز در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی بیان داشت: مأموران این یگان هنگام گشتزنی در خیابان 13 آبان صالح آباد شرقی به فردی که در حال پرسه زدن بین خودروهای پارک شده شهروندان بود، مشکوک شدند.

سرگرد امیری اضافه کرد: مأموران بلافاصله برای بررسی موضوع به او نزدیک شدند، اما مظنونان به محض مشاهده واحد گشت فرار را بر قرار ترجیح داده و متواری شدند.

وی بیان کرد: با فرار متهم عملیات تعقیب و گریز پلیسی آغاز شد که طی مسیر کوتاهی مأموران موفق شدند متهم را در یکی از کوچه های فرعی دستگیر کنند.

کلانتر 168 سیزده آبان ادامه داد: در بازرسی بدنی از متهم که " پرویز" نام داشت تعدادی آچار و ابزار آلات سرقت، یک قبضه چاقو و تعدادی ضبط و چراغ خودرو مسروقه کشف شد.

وی یادآور شد: مأموران با توجه به سرقتهای مکرر در آن محدوده متهم را برای تحقیقات بیشتر به کلانتری انتقال دادند که طی بازجوییهای انجام شده از آنها مشخص شد متهم سابقه دار است و چندین مرتبه به اتهام سرقت بازداشت شده اند.

گفتنی است، مأموران متهم را بعد از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قضایی به دادسرا انتقال دادند

پلیس‏‏‏، سارق زورگیر را غافلگیر کرد

سر پرست کلانتری 172 عبدالعظیم از دستگیری یک سارق زورگیر طی اجرای طرح امنیت محله محور در خیابان "سلمان فارسی" خبر داد .

سرگرد منصور زمانی گفت: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور مأموران گشت انتظامی این یگان هنگام گشت زنی در خیابان "سلمان فارسی" بودند که مرد جوانی سراسیمه به آنها مراجعه کرد.

وی افزود: شاکی که "سعید" نام داشت به مأموران گفت که لحظاتی پیش زمانی که از محل کار قصد رفتن به منزل را داشتم فردی سد راهم شد و با تهدید چاقو و ضرب و شتم کیف دستی ام که حاوی 250 هزار تومان وجه نقد و دو دستگاه تلفن همراه بود را به سرقت برده و متواری شد.

سرگرد زمانی عنوان داشت: شاکی ادامه داد دقایقی پیش هنگام تردد متهم را مشاهده کردم، مأموران بلافاصله با گرفتن مشخصات ظاهری متهم از شاکی به گشت زنی در همان محدوده پرداختند که دقایقی بعد فردی را با همان مشخصات که در حال پرسه زدن بود، مشاهده کردند.

وی ادامه داد: مأموران در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند متهم را که به محض مشاهده پلیس قصد فرار داشت را دستگیر کنند، در بازرسی از متهم که "رسول" نام داشت یک قبضه چاقو و دو دستگاه تلفن همراه کشف شد.

سرگرد زمانی تصریح کرد: مأموران متهم را به همراه اموال مکشوفه و شاکی برای تکمیل پرونده و تحقیقات بیشتر در خصوص جرایم احتمالی دیگر به کلانتری انتقال دادند.