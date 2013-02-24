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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۱۴

تولید 10 میلیون متر انواع پارچه در کارخانه نساجی خوی

تولید 10 میلیون متر انواع پارچه در کارخانه نساجی خوی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کارخانه نساجی خوی گفت: امسال در خط بافندگی کارخانه نساجی خوی بیش از 10 میلیون متر انواع پارچه تولید و به بازار عرضه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گرجیان بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از خط تولید پارچه جین در این کارخانه افزود: 50 درصد از تولیدات پارچه در کارخانه نساجی خوی جین است.

وی ادامه داد: با راه اندازی بزرگترین خط تولید پارچه های جین کشور در کارخانه نساجی خوی بیش از پنج میلیون پارچه جین در آن  تولید و از خروج 20 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری شد.

مدیر کارخانه نساجی خوی گفت:خط تولید پارچه جین این کارخانه با 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری از ابتدای امسال راه اندازی شده  و در نوع خود بزرگترین  و با کیفیت ترین خط تولیدی  کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون بخش عمده نیاز کشور به پارچه جین از کشور چین تامین می شود، اظهارداشت: با راه اندازی خط جین همچنین تعداد افراد مشغول به کار در کارخانه نساجی خوی   با 50 نفر افزایش به 410 نفر رسیده است.

به گفته مدیر کارخانه نساجی خوی ارزش تولیدات این واحد از ابتدای  امسال تا کنون  به 200 میلیارد تومان رسیده که با وجود  تحریم ها  30 درصد افزایش یافته است.

گرجیان یاد آور شد: از ابتدای امسال چهار هزار و 500 تن نخ ریسندگی و پولیستر  و 620 تن نخ رنگی در این کارخانه تولید شده  که این مقدار نخ پنبه علاوه بر تامین نیاز های  خود کارخانه به عنوان  کارخانه مادر نیاز های 50 کارخانه نساجی دیگر در کشور را تامین کرده است.

کارخانه نساجی خوی از چهار خط تولید ریسندگی، بافندگی  و رنگرزی  و تولید پارچه بهره می برد.

کد مطلب 2005437

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