تولید 10 میلیون متر انواع پارچه در کارخانه نساجی خوی

به گزارش خبرگزاری مهر، گرجیان بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از خط تولید پارچه جین در این کارخانه افزود: 50 درصد از تولیدات پارچه در کارخانه نساجی خوی جین است.

وی ادامه داد: با راه اندازی بزرگترین خط تولید پارچه های جین کشور در کارخانه نساجی خوی بیش از پنج میلیون پارچه جین در آن تولید و از خروج 20 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری شد.

مدیر کارخانه نساجی خوی گفت:خط تولید پارچه جین این کارخانه با 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری از ابتدای امسال راه اندازی شده و در نوع خود بزرگترین و با کیفیت ترین خط تولیدی کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون بخش عمده نیاز کشور به پارچه جین از کشور چین تامین می شود، اظهارداشت: با راه اندازی خط جین همچنین تعداد افراد مشغول به کار در کارخانه نساجی خوی با 50 نفر افزایش به 410 نفر رسیده است.

به گفته مدیر کارخانه نساجی خوی ارزش تولیدات این واحد از ابتدای امسال تا کنون به 200 میلیارد تومان رسیده که با وجود تحریم ها 30 درصد افزایش یافته است.

گرجیان یاد آور شد: از ابتدای امسال چهار هزار و 500 تن نخ ریسندگی و پولیستر و 620 تن نخ رنگی در این کارخانه تولید شده که این مقدار نخ پنبه علاوه بر تامین نیاز های خود کارخانه به عنوان کارخانه مادر نیاز های 50 کارخانه نساجی دیگر در کشور را تامین کرده است.

کارخانه نساجی خوی از چهار خط تولید ریسندگی، بافندگی و رنگرزی و تولید پارچه بهره می برد.