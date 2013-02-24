تحریم و تهدید آمريكا با پيشنهاد مذاکره سازگار نیست

سرهنگ بمانعلی باقیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمریکا مذاکره را وسیله ای برای تحقیر جمهوری اسلامی و به منظور رسیدن به اهداف خود می داند و هدف دیگری را دنبال نمی کند.

وی با بیان اینکه نباید برخی تنش های داخلی و دسیسه های خارجی ظرفیت عظیم انقلاب را خدشه دار کند، افزود: آمریکا از هر فرصتی برای ضربه به انقلاب و اسلام بهره می برد و اینکه طرح مذاکره را مطرح کرده است، نقشه شومی در سر دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق با اشاره به موقعیت شناسی و بینش بالای مقام معظم رهبری، گفت: تصمیم گیری در این زمینه بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام خواهد شد و نظری جدار از نظر ایشان نداریم.

وی بیانات امام خامنه ای را فصل الخطاب تمام گمانه زنی ها و نظریات برای مذاکره با آمریکا دانست و گفت: بنا به فرموده مقام معظم رهبري مذاکره با آمریکا در این شرایط مردود است.

باقیان افزود: هیچ شخص و مقامی بدون اذن ولایت حق صحبت کردن از مذاکره با آمریکا را ندارد.

باقیان ادامه داد: موقعیت کنونی نظام جمهوری اسلامی و شکوفایی استعدادها و ظرفیت های آن در سطح دنیا بسیار بالا و عظیم است و اجازه نخواهیم داد تا کوچکترین خلل و خدشه ای وارد شود.

وی ادامه داد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگر نیاز به آرامش، همدلی و صمیمیت داشته و نباید تنش قوا و مسئولین به متن جامعه کشیده شود و تنها راهکار آن استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری است.