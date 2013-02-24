به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر تقوی ظهر یک شنبه در نشست مشورتی دهیاران بخش امیرآباد در سالن اجتماعات بخشداری این بخش ضمن بیان اینکه 21 دهیاری مصوب در بخش امیرآباد دامغان وجود دارد اظهار داشت: 11 هزار نفر در بخش امیرآباد سکونت دارند.

وی با اشاره به رشد خوب تاسیس دهیاری در بخش امیرآباد دامغان در دولت های نهم و دهم گفت: امروز آبادانی و عمران روستاها در مقایسه با گذشته از پیشرفت خوبی برخوردار است و ما شاهد هستیم که در اکثر روستاها مردم از نعمت برق، گاز و تلفن برخور دارند.

نماینده دولت در بخش امیرآباد دامغان ضمن اشاره به اینکه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توزیع امکانات در جهت رفاه حال روستائیان از جمله خدمات دولت است، اضافه کرد: بی انصافی است که خدمات نظام را در روستاها نادیده گرفت بلکه باید نکات مثبت و خدمات انجام شده را نیز بیان کرد.

تقوی به فرا رسیدن سال جدید اشاره داشت و خطاب به دهیاران روستاها اظهار داشت: دهیاران باید با برنامه ریزی مناسب فضایی فیزیکی روستا با آراستگی مطلوب پذیرای مهمانان و مسافران نوروزی باشند.

وی گفت: روستاهایی که در مسیر اصلی جاده ها قرار دارند نسبت به دیگر روستاها باید فضا را طوری ایجاد کنند تا مورد توجه مهمانان و مسافران نوروزی که از این مسیرها عبور می کنند قرار گیرند.

بخشدار امیرآباد دامغان همچنین در زمینه مکاتبات دهیاران با ادارات و دستگاه های اجرایی بخش و شهرستان مطالبی بیان و از خدمات و زحمات ایشان در طول سالجاری تقدیر کرد.

به گزارش مهر، در این نشست دهیاران بخش امیرآباد دامغان نیز به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند و فرمانده انتظامی این بخش نیز نکاتی را پیرامون مسائل انتظامی و امنیتی برای دهیاران با توجه به فرارسیدن ایام نوروز و تعطیلات عید بیان کرد.