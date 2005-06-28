باسلر :‌ سوئيس دو راهكار جديد پيشنهاد داد

به گزارش خبرگزاري مهربه نوشته اين روزنامه سوئيسي، به نظرمي رسد درخصوص مسئله هسته اي ايران واختلاف نظرهاي موجود پيرامون آن بايد اعتمادسازي دوجانبه صورت گيرد .

" تيم گلدي من " سفير سابق سوئيس در ايران و " برنو پلاود " معاون سابق مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي با اعلام اين مطلب افزودند : سوئيس دو فاز كاري را پيشنهاد مي دهد .

كشورهاي آلمان ، فرانسه و انگليس به همراه آمريكا معتقدند كه ايران بايد از فعاليت غني سازي اورانيوم خود صرفنظر كند . اين امر همواره مورد مخالفت ايران قرار گرفته است .

مقامات ايراني بارها با حق مسلم خواندن فعاليت غني سازي خود خاطر نشان كرده اند كه اين كشور تنها برنامه هاي صلح آميز هسته اي را دنبال مي كند .

در اين دوفاز كاري به نوعي به متحدالنظر شدن اتحاديه اروپايي با ايران اشاره شده و آمريكا نيز بايد از اين امر حمايت كرده و نقش مهمي در اين ميان ايفا كند .

اولين فاز پيشنهادي عبارت است از اينكه يك اعتمادسازي 5 ساله ميان طرفين ايجاد شود . دراين راستا ايران بايد فعاليت غني سازي خود را خيلي محدود كرده و فعاليتهاي در حال انجام در اين راستا را تنها تحت نظر آژانس ادامه داده و به خواستهاي جامعه بين المللي در اين رابطه جامه عمل بپوشاند .

خدمات متقابل اين اقدام براي ايران ظرف 5 سال بهبود شرايط همكاري هاي اقتصادي اتحاديه اروپايي با اين كشور است كه در نهايت منجر به عقد قراردادهاي بازرگاني خواهد شد .

فاز دوم پيشنهادي سوئيس نيز از اين قرار است كه تداوم همكاريها مي تواند زمينه تحويل رآكتورهاي آب سبك اروپا به ايران را هموار سازد .

باسلر درادامه بدون اشاره به علل اتخاذ اين تصميم ومباني حقوقي آن از سوي تهران نوشت : تقريباً مشخص است كه ايران بطور كامل توقف غني سازي اورانيوم را نپذيرفته و اين به نوعي سرپيچي از خواستهاي مطرح شده اروپايي هاست .

شايان ذكر است كه " تيم گلدي من " در سالهاي 1999 تا 2004 ميلادي سفير سوئيس در ايران بود و" برنوپلاود" نيزطي سالهاي 1993 تا 1999 ميلادي عهده دار معاونت آژانس بين المللي انرژي اتمي بود .

باسلرهمچنين نوشت : پيشنهادات مطرح شده سوئيس كه در قالب يادداشتي از سوي سفير سابق اين كشور در ايران و معاون سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي تهيه شده در شمار زيادي از روزنامه هاي سوئيسي و مطبوعات بين المللي منتشر شده است .