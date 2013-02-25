مهمترین مشکلات دانشجویان افغانی دانشگاههای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، راهروهای پیچ در پیچ طبقه سوم سازمان امور دانشجویان که در خیابان فرصت اسکان یافته هر روز شاهد تعداد زیادی دانشجوی ایرانی و غیر ایرانی برای رفع و رجوع مشکلات و اموراتشان است.

مشکلات دانشجویان افغانی در ایران

راهروی بخش دانشجویان غیر ایرانی را اکثراً دانشجویان غیر ایرانی و عمدتاً دانشجویانی که اهل افغانستان هستند، اشغال کرده اند.

خبرنگار مهر در گفتگویی با یکی از این دانشجویان جویای علت حضورشان در سازمان امور دانشجویان شد.

این دانشجو دریافت پاسپورت را علت اصلی حضورش در این سازمان ذکر و به مشکلاتی که برای ادامه تحصیلش در ایران و دانشگاه پیام نور وجود دارد اشاره کرد.

وی نامناسب دانستن مراودات علمی میان ایران و افغانستان را علت اصلی مشکلات به وجود آمده برای دانشجویان افغانی عنوان کرد و در این باره به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به علت نبود سیستم اتوماسیون برای پذیرش دانشجویان غیرایرانی، مجبوریم در ابتدا برای دریافت یک امضا به ایران بیاییم.

وی سختگیری در خصوص داشتن معدل کتبی 14 را برای دانشجویان غیر ایرانی یکی از شرایط پذیرش اعلام کرد که در این زمینه دانشجویان افغانی به علت داشتن معدلی پایین تر از عدد اعلام شده همیشه با مشکل مواجه هستند.

به گفته این دانشجو، هر روز یک قانون برای دانشجویان غیر ایرانی دست و پا می شود تا سنگ پیش پایشان باشد.

دانشجوی دیگری در گفتگو با خبرنگار مهر از رفتار نامناسب یکی از کارمندان سازمان گله کرد و گفت: نمی دانم به علت مشغله کاری بوده یا هر دلیل دیگری، اگر قرار باشد از برخی کارشناسان سوالی بپرسیم گاهی اوقات بدرفتاری می بینیم یا مدتها ما را خارج از اتاقشان در انتظار قرار می دهند.

یکی دیگر از این دانشجویان تاکید کرد که دانشگاهها تمام شهریه نیمسال را یک جا از دانشجویان غیر ایرانی دریافت می کنند.

درخواست نافرجام برای بازگشت به تحصیل

اتاق اداره کل امور دانشجویان داخل به روی مراجعه کنندگان باز بود و محمد یوسفی که سمت مدیر کلی این بخش را بر عهده دارد به نوبت پاسخگوی سوالات مراجعه کنندگان بود.

یکی از این مراجعه کنندگان که نزدیک به 60 سال سن داشت از مدت زمان اعلام درخواست برای بازگشت به تحصیل جامانده بود و به گفته خودش ماهها سرباز جبهه و جنگ و البته دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بوده که حالا بار دیگر به علت شرایط کاری خواهان بازگشت به تحصیل بود؛ اما به علت اتمام مدت زمان ثبت نام در سامانه انصرافیها امکان پذیرش این شخص متقاضی وجود نداشت و در این باره گله مند بود.

تشکر اشک بار مادری از یک مسئول

پیرزنی که چهره ای مضطرب داشت برای حل مشکل فرزندش پیگیر برخی امور مربوط به ادامه تحصیل فرزندش بود و برای حل شدن این مشکل، بارها و بارها از مسئولان سازمان امور دانشجویان با چشمانی اشک بار تشکر و قدردانی کرد.

باز هم بی اطلاعی دانشجویان از ضوابط مشروطی

دانشجوی دختری برای حل مشکل مشروطی‌اش به سازمان امور دانشجویان مراجعه کرده بود. از صحبت کردن با مادرش واضح بود که با داشتن 4 ترم مشروطی مداوم امکان ادامه تحصیل در دانشگاه تهران را نداشت.

یکی از مسئولان سازمان با مشاهده مشکل حاد این دانشجو به مادرش اعلام کرد که کاری از سازمان امور دانشجویان بر نمی آید و باید به دانشگاه تهران و معاونت آموزشی مراجعه کند و این مادر هم مدام نگران بود که دانشگاه تهران با حل مشکل فرزندش موافقت نکند.