ترکیب جدید کمیسیون ماده 10 احزاب/ دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات احزاب

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه رسیدگی به طرح نحوه فعالیت گروه های سیاسی در قانون جدید احزاب مورد بررسی قرار گرفت، گفت: کمیسیون در جهت تحکیم و تقویت پایه های مردم سالاری دینی و توجه به حضور حداکثری مردم در صحنه مصوب کرد که علاوه بر دو نفر نماینده دبیران کل احزاب کشور یک نفر نیز از دبیران استانی در ترکیب کمیسیون ماده 10 احزاب حاضر باشند.

به گزارش مهر، در ترکیب فعلی کمیسیون ماده 10 احزاب تنها یک نماینده از میان دبیران کل احزاب کشور وجود دارد که در قانون جدید و طبق مصوبه کمیسیون شوراها این یک نماینده به سه نماینده؛ دو نماینده از احزاب ملی و یک نماینده از احزاب استانی ارتقاء می یابد.

همچنین رئیس کمیسیون شوراها حضور همراه با رأی نماینده وزارت اطلاعات و معاون دادستان را از دیگر مصوبات امروز این کمیسیون نام برد.

به گزارش مهر، در ترکیب فعلی کمیسیون ماده 10 احزاب نماینده وزارت اطلاعات حق رای ندارد و یک نماینده از سوی دادستان در این کمیسیون حضور دارد که طبق مصوبه امروز کمیسیون شوراها بجای نماینده دادستان، معاون وی در کمیسیون ماده 10 احزاب حضور خواهد داشت.

خجسته با اشاره به نحوه انتخاب سه نفر دبیران کل احزاب تصریح کرد: نحوه برگزاری انتخابات برای انتخاب نماینده احزاب به پیشنهاد معاون سیاسی کشور و تصویب کمیسیون ماده 10 خواهد بود.

وی همچنین به نحوه تامین منابع هزینه ای کمیسیون اشاره کرد و گفت: هزینه های کمیسیون ماده 10 احزاب از محل اعتبارات وزارت کشور تامین خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین طبق مصوبه امروز کمیسیون شوراها مرجع رسیدگی به شکایات احزاب از تصمیمات و اقدامات کمیسیون ماده 10 دیوان عدالت اداری خواهد بود.