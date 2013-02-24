اعتیاد منشا بسیاری از انحرافات و معضلات اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علی آبادی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان که با هدف ارائه راهکارهای زیربنایی و فرهنگی در خصوص کاهش اعتیاد جوانان به مصرف مواد مخدر با حضور اعضا و به ریاست امام جمعه دامغان در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان تشکیل شد، اظهار داشت: اعتیاد منشا ناهنجاری ها و معضلات اجتماعی است و برای مقابله با آن راهکارهای مبتنی بر پیشگیری از اعتیاد و درمان و بازپروری معتادان باید همزمان مورد استفاده قرار گیرد.

پیشگیری و آموزش مهمترین راه مقابله با اعتیاد

فرماندار شهرستان دامغان تصریح کرد: ارائه آموزش، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر به عنوان یک رکن اصلی در دستور کار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان دامغان قرار دارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه پیشگیری و آموزش مهمترین راه مقابله با گرایش جوانان و نوجوانان به پدیده خانمان سوز مواد مخدر است خاطر نشان ساخت: با کنترل رفتار کودکان از سوی والدین و اولیاء باید نسبت به جلوگیری از آلوده شدن و گرایش آن ها به مواد مخدر تلاش کنیم.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان دامغان یادآور شد: پیشگیری علاوه بر کاهش هزینه ها، موجب نشاط و شادابی جامعه و افراد آن می شود و در کاهش بزهکاری در میان نوجوانان نیز موثر خواهد بود.

اعتیاد به قرص های روان گردان و مواد مخدر صنعتی جامعه را تهدید می کند

علی آبادی افزود: با توجه به اینکه بیشترین جامعه هدف را قشر جوان به ویژه دانش آموزان تشکیل می دهد لذا ضروری است نسبت به آگاه سازی این قشر از جامعه در مدارس و دانشگاه ها اقدام کنیم.

وی به دو موضوع جنگ نرم و جهاد فرهنگی با محوریت برنامه ریزی در جهت پیشگیری از گرایش جوانان به مواد مخدر پرداخت و گفت: در حال حاضر پدیده شوم اعتیاد به خصوص اعتیاد به قرص های روان گردان و مواد مخدر صنعتی جامعه ما را به شدت تهدید می کند و برای رویارویی با این مساله و تعدیل صدمات و تبعات ناشی از آن نوآوری در ابزارها و راهکارهای جدید و مناسب برای مبارزه با پدیده خانمان سوز مواد مخدر ضروری به نظر می رسد.

بلای خانمان سوز اعتیاد تمام ابعاد زندگی یک خانواده را تحت شعاع قرار می دهد

امام جمعه دامغان نیز در این جلسه ضمن تاکید بر اینکه بلای خانمان سوز اعتیاد تمام ابعاد زندگی یک خانواده را تحت شعاع قرار می دهد، اظهار داشت: ابتلای نوجوانان به بیماری خطرناک اعتیاد از دغدغه های مقام معظم رهبری بوده که در برخی موارد نیز به اصلی ترین دغدغه خانواده ها و مسئولین تبدیل شده است.

حجت الاسلام سید محمود ترابی گفت: باید با برنامه ریزی بتوانیم گرایش جوانان به پدیده خانمان سوز مواد مخدر را کاهش دهیم و جوانان با نشاط و شادابی را داشته باشیم.

اکثر جرائم ریشه در اعتیاد دارد

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان نیز در این جلسه ضمن تاکید بر اینکه اکثر جرائم ریشه در اعتیاد دارد اظهار داشت: همه خانواده ها در معرض خطر هستند و هیچ کس در امان نیست.

ابوالفضل صادقی نژاد در خاتمه تصریح کرد: انجام فعالیت های فرهنگی برای جلوگیری از آلودگی افراد به ویژه جوانان و گرایش به مصرف مواد مخدر ضروری است.