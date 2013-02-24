9 میلیون سهم در تالار بورس رشت داد و ستد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مهران فر افزود: این میزان سهم به ارزش 41 میلیارد و 874 میلیون و 245 هزار و 312 ریال مورد داد و ستد قرار گرفت كه از 64 درصد مربوط به خرید و بقیه فروش سهام را شامل می شود.

وی همچنین ارزش پنج میلیون و 381 هزار و 437 سهم مورد خریداری را 26 میلیارد و 830 میلیون و 79 هزار و 553 ریال عنوان کرد و اظهارداشت: سه میلیون و 816 هزار و 93 سهم نیز به ارزش 15 میلیارد و 44 میلیون و 165 هزار و 759 ریال فروخته شده است.

مدیر تالار منطقه ای بورس رشت ادامه داد: امتیاز 200 میلیون ریال تسهیلات مسكن نیز امروز با قیمت میانگین 24 میلیون و 460 هزار ریال معامله شد.

دستگيري سارق سيم هاي برق معابر عمومي در بندر انزلي

فرمانده انتظامي بندر انزلي از دستگيري سارق در حين سرقت سيم هاي برق معابر عمومي در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پاسدار رحيم شعباني گفت: با گزارش مردمي مبني بر سرقت كابل برق و سيم هاي مخابراتي در معابر، كارآگاهان آگاهي اين فرماندهي بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.

وی اظهارداشت: كارآگاهان با بدست آوردن اين اطلاعات كه سارق يا سارقان با استفاده از تاريكي شب اقدام به بريدن سيم برق مي کنند، تحقيقات خود را در شب معطوف و سرانجام سارقي به نام حسين 35 ساله را در حين سرقت سيم برق بر روي تير چراغ برق دستگير كردند.

فرمانده انتظامي انزلي در ادامه با اعلام اينكه از اين سارق 75 متر سيم برق سرقتي و ابزارآلات قطع سيم برق كشف شد، یادآورشد: اين متهم با تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شد.

تیم آستارا قهرمان مسابقات شطرنج لیگ دسته اول باشگاه های گیلان شد

رئیس اداره ورزش و جوانان آستارا گفت: با قهرمانی تیم كانون شطرنج آستارا در مسابقات شطرنج لیگ دسته اول باشگاه های گیلان، اقتدار این تیم بار دیگر ثابت شد.

سخاوت سلیمان نژاد افزود: رقابت های شطرنج لیگ دسته اول باشگاه های استان گیلان در محل سالن فرهنگی ورزشی یادگار امام شهرستان رشت در رده سنی آزاد برگزار شد.

وی همچنین از مشارکت 12 تیم در این مسابقات اشاره کرد و اظهارداشت: تیم كانون شطرنج آستارا با همكاری و مساعدت مالی بیژن فیض اللهیان رئیس هیئت شطرنج آستارا و با مربیگری سیامك ذبیحی و سرپرستی آرمین ظفری در این مسابقات حاضر كه در نهایت موفق شد با اقتدار مقام قهرمانی را به خود اختصاص دهد.

رئیس اداره ورزش و جوانان آستارا با اشاره به مقام قهرمانی و نایب قهرمانی این تیم در سال های قبل و در مسابقات مختلف گفت: تیم كانون شطرنج آستارا در مسابقات لیگ دسته اول شطرنج گیلان در نهایت با كسب 33 امتیاز به مقام قهرمانی دست پیدا كرد.

وی در ادامه تعداد بازیكن های تیم شطرنج آستارا را شش نفر ذكر کرد و افزود: در این مسابقات سیامك ذبیحی، آرمین ظفری، علی رضا بهاری راد، علی رضا مقدم، رضا رامینه و مهدی آخوندزاده تیم هیئت شطرنج آستارا همراهی كردند.

سلیمان نژاد یادآور شد: تیم كانون شطرنج آستارا با قهرمانی در این مسابقات به لیگ برتر شطرنج گیلان صعود كرد.

احداث دومین سامانه آب شیرین كن با استفاده از آب دریا در گیلان

مدیر عامل شركت آب و فاضلاب روستایی گیلان از احداث دومین سامانه آب شیرین كن این استان در روستای بوجاق شهرستان آستانه اشرفیه خبر داد.

محمد علی فر امینی افزود: تاكنون دو نفر از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اجرای این پروژه اعلام آمادگی كرده اند و هم اینك عملیات مطالعاتی احداث این سامانه آب شیرین كن توسط مهندسان و مشاوران ذیصلاح شركت آبفار در حال انجام است.

وی همچنین با بیان اینكه با راه اندازی این آب شیرین كن 9 روستا با جمعیتی افزون بر هشت هزار نفر از آب شیرین بهره مند خواهند شد، اظهارداشت: این پروژه با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در گیلان اجرا می شود.

مدیر عامل شركت آب و فاضلاب روستایی گیلان بر حمایت دولت از بخش خصوصی تاكید و گفت: صندوق توسعه ملی از محل اعتبارات موضوع بند پنج قانون بودجه امسال 70 هزار میلیارد ریال اعتبار را به منظور حمایت از بخش خصوصی در زمینه های مختلف تولید و توسعه پروژه های سرمایه گذاری به متقاضیان پرداخت می كند.

وی در ادامه این تسهیلات را قابل توجه و كم نظیر دانست و یادآورشد: این تسهیلات در بخش های مختلف از جمله سرمایه گذاری در صنعت آب و برق به بخش خصوصی پرداخت خواهد شد.

ثبت نام آزمون ورود به مدارس استعدادهای درخشان در گیلان آغاز شد

رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش گیلان از آغاز ثبت نام دانش آموزان این استان برای آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان خبر داد.

فاطمه گیلانی نیای افزود: دانش آموزان علاقه مند برای ثبت نام در این آزمون بایستی به واحدهای آموزشی محل تحصیل خود مراجعه كنند.

وی اظهار داشت: اشتغال به تحصیل در پایه ششم ابتدایی سال تحصیلی 92 - 91 و داشتن مدرك كل حداقل 19 برای دانش آموزان داوطلب در آزمون ورود به دوره راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان از شرایط ثبت نام در این آزمون است.

رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش گیلان ادامه داد: اشتغال به تحصیل در پایه سوم راهنمایی و داشتن حداقل معدل 19 نیز از شرایط ثبت نام در آزمون ورود به دبیرستان های استعدادهای درخشان است.

وی یادآور شد: تمامی سئوالات آزمون ورود به پایه اول راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان از پایه ششم ابتدایی و تمامی سئوالات آزمون ورود به مقطع اول متوسطه نیز از كتاب های سوم راهنمایی سال تحصیلی 92- 91 است.