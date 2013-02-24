به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه امروز برخی رسانه‌ها از اعمال اصلاحات و ممیزی به دو فیلم "قاعده تصادف" ساخته بهنام بهزادی و "پل چوبی" ساخته مهدی کرم‌پور خبر دادند، کارگردان‌های این فیلم‌ها از هرگونه اصلاح و ممیزی آثارشان را رد کردند.

بهنام بهزادی در همین‌باره به مهر گفت: ما به تازگی صحبت‌هایی درباره پروانه و زمان نمیاش فیلم با وزارت ارشاد داشته‌ایم و به توافقات نهایی نیز رسیده‌ایم و هیچگونه ممیزی و اصلاحیه هم برای فیلم‌ام در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: لازم به توضیح است که پروانه نمایش فیلم صادر شده و در حال طی مراحل اداری هستیم تا پروانه به ما داده شود. همچنین با جلیل عرفان‌منش صحبت‌هایی داشته‌ایم و هیچ مساله و مشکلی درباره "قاعده تصادف" وجود ندارد.

همچنین درباره خبر این رسانه مبنی بر اعمال 30 مورد اصلاحیه به فیلم "پل چوبی" با مهدی کرم‌پور کارگردان اثر صحبت کردیم. وی در این‌باره به مهر توضیح داد: این یک شوخی خنده‌دار است و فکر می‌کنم این مطلب نتیجه بی‌اطلاعی نویسنده است.

کرم‌پور همچنین خبر داد: گروهی 15 نفره در ارشاد فیلمم را دوباره دیدند ولی هیچ اصلاحیه‌ای ندادند و حتی"پل چوبی" پروانه نمایش دارد. نسخه‌ای که قرارست اکران شود همان نسخه نمایش داده شده در جشنواره فیلم فجر است.