به گزارش خبرنگار مهر در قم اين كودكان كه در پنجمين روز از هفته صرفه‌جويي در مصرف آب، حركت خود را از خيابان شهدا تا پارك شاهد انجام دادند، با حمل پلاكاردها و سردادن شعارهايي با مضامين صرفه‌جويي در مصرف آب، از شهروندان خواستند تا در فصل تابستان بيش از پيش در مصرف آب صرفه‌جويي كنند.

همچنين اين كودكان در طول مسير حركت خود بروشورهايي را كه در آن‌ها راه‌هاي جلوگيري از هدر رفتن آب آموزش داده شده بود، به شهروندان هديه كردند.

مدير روابط عمومي شركت‌ آب و فاضلاب در اين خصوص به خبرنگار مهر گفت: هدف از برپايي اين راهپمايي نمادين كه به همت شركت آب و فاضلاب و با همكاري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان انجام شد ترويج فرهنگ صرفه‌جويي در مصرف آب بود.

علي اصغر جعفري برگزاري ايستگاه آب را نيز از ديگر برنامه‌هاي هفته صرفه‌جويي مصرف آب جهت كودكان دانست و افزود: اين ايستگاه، روزهاي پنج‌شنبه و جمعه هفته جاري در بوستان مهدي قم برگزار مي‌شود.