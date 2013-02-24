عرفانهای کاذب نوعی توطئه علیه اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر یکشنبه در همایش مرزبانان عرصه دین اظهار کرد: ما امروز به روحانیونی که به مسائل محققانه و موشکافانه نگاه کرده همچنین نگاه ریز به مصداق ها داشته باشند، نیاز داریم،علما مرزداران امت اسلامی هستند و شرط انجام صحیح مرزداری هوشیاری و بیداری است چراکه مرزدار اگر یک لحظه غفلت کند دشمن از راه های مختلف نفوذ کرده و کار خود را انجام می دهد.

وی تاکید کرد: بنابراین علما باید همیشه به توطئه و نقشه هایی که دشمن برا امت اسلامی دارد توجه داشته باشند.

نورمفیدی گفت: امروز دنیا در شرایط ویژه ای قرار دارد و اقبال به معنویت در میان همه مردم گسترده شده و به نظر می رسد دشمنان نیز به این نکته توجه دارند که اقبال مردم دنیا به معنویت و به ویژه اسلام زیاد شده است.

ایت الله نورمفیدی بیان کرد: ایجاد اختلاف و قرار دادن دین در برابر دین از دیگر توطئه های مهم دشمنان است. ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی و علم کردن افرادی با گرایشات افراطی و سخت گیرانه در دین و فرستادن آن ها در جامعه بخشی از توطئه های دشمنان است.

وی گفت: وظیفه اصلی علما، روحانیت و مرزداران اعتقادی اینست که به این توطئه ها توجه داشته و در شرایط زمان حاضر قرار بگیرند و بدانند که دشمن در حال آسیب رساندن به همه مسلمانان با فرقه های مختلف است.

وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری و جمعی از علمای شیعه این پیام را دادند که توهین به همه مقدسات اسلام در هر فرقه ای حرام است، بنابراین همه علما اسلام باید این شرایط را درک کنیم و این پیام بهتر است از سوی دگیر مسلمانان و فرق اسلامی نیز صادر شود چراکه صدور این پیام از سوی علمای سایر فرقه ها مهم ترین ضربه را به توطئه های دشمنان خواهد زد.

نورمفیدی تصریح کرد: در زمان حاضر حالا که ما به عنوان مرزبانان اسلام به این نتیجه رسیدیم که اقبال به اسلام زیاد شده و دیگر منحصر به جای خاصی نیست باید چه کنیم، همه فرقه های اسلامی اعم از شیعه و سنی با همکاری و تعامل باید درباره نکاتی که برای مردم دنیا جاذبه ایجاد کرده و آن ها را به سمت معنویت و مذهب سوق می دهد تحقیق و گفتگو کنند و حداقل در مواردی که به صورت مشترک در بین فرقه ها است را در یک نگاه و نظر واحد به دنیا عرضه کنند.

وی اضافه کرد: ما باید افرادی را به عنوان نماینده ای از طرف جهان اسلام در این فضاها وارد کرده و این افراد را به تمام دنیا بفرستیم. رسیدن به این هدف بسیار مشکل است ولی با اتحاد و همدلی قابل انجام است.

وی گفت: مسئله ای دیگری که امام خمینی (ره) نیز به آن اشاره داشتند مسئله تحجر گرایی است. اینکه ما بدون توجه به شرایط زمان حاضر و تنها در قالب های بسیار قدیمی اسلام و مسائل اسلامی را به مردم ارائه کنیم خوب نیست.

نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: زمان به سرعت در حال حرکت بوده و رو به جلو پیش می رود و اگر ما به آن توجه نکنیم زمان ما را پس میزند و اگر این خلا ها را پر نکنیم چیز دیگری جای آن را پر می کند بنابراین ما باید در چارچوب اسلام ولی با توجه به زمان حاضر دین خود را ارائه کنیم.

وی گفت: علما باید به این نکته توجه کرده و با مردم و دنیا با زبان زمان حاضر حرف بزنند تا آن ها را به سمت اسلام و معنویت واقعی سوق دهند.