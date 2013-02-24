برگزاری همایش مرزبانان عرصه دین/ اتحاد رمز پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، روحانی برجسته و سرشناس اهل سنت بندر ترکمن عصر یکشنبه در این همایش که در سازمان تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: حفاظت از دین برای همه واجب است ولی برای پیامبر و جانشینان به حقش از اهمیت بالاتری برخوردار است. مهم ترین مرز هر انسان دین بوده و حفاظت از آن بسیار با اهمیت است.

آخوند عبدالجبار میرآبی گفت: حفاظت از مرز جغرافیایی به دلیل اینکه دشمن مرئی بوده راحت تر است ولی از مرز دینی به دلیل نامرئی بودن دشمن به راحتی نمی توان مراقبت کرد و لازمه این محافظت داشتن بصیرت است.

وی بیان کرد: با بعثت پیامبر مرزبانی از عرصه دین کامل شد و پیامبر ثمرات بسیار مثبت و دیرپایی را برای بشر به ارمغان آورد، قبل از ظهور اسلام انسان به عناوین مختلف مورد تحقیر و تذلیل قرار می گرفت و گاهی خود با بت پرستی، زنده به گور کردن دختران و یا شراب خواری خود را از بام شرافت انسانی به پایین پرت می کرد.

وی ادامه داد: پیامر (ص) با دفاع از عرصه دین و انسانیت، انسان را با مقام واقعی خود آشنا کرده و در پرتو دین اسلام قوانینی را برای زندگی بشر تدوین نموده و شرف و عزت پایمال شده را به انسان بازگرداند.

آخوند میرآبی گفت: متاسفانه عده ای بعد از گذشت 1400 سال از دوران پیامبر و ائمه در تلاشند تا نتیجه زحمات آن ها را کم رنگ و بی رنگ نشان داده و با تلفیق راه های انحرافی اسلام را از بین ببرند. امروز نیز به گسترش یاس و ناامیدی در بین مردم پرداخته اند و پیامبر با آگاهی از این خطر علما را به عنوان بهترین خلیفه برای راهنمایی و الگوی مردم معرفی کردند.

وی افزود: علما باید مرزبانی از دین را بالاتر از وظیفه بدانند و در این راه تلاش کنند همان گونه که امام خمینی (ره) برای دفاع از مرز دین همانند پیامبر تحریم، تهدید و تبعید را به جان خرید. اگر مرزبانی در 1400 سال قبل برای ما تاریک است مرزبانی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در عصر حاضر بوده و مانند خورشید روشن است.

وی گفت: دشمن شناسی یکی از ویژگی های امام خمینی (ره) بود و مقام معظم رهبری نیز با بهره گیری از این خصوصیت به مرزبانی از دین و کشور پرداخته و ما را نیز دعوت کرده است. در حال حاضر علما شیعه و سنی می توانند با استفاده از مشترکات خود ضمن ترویج وحدت و همدلی در این راه پیشگام باشند.

آخوند میرآبی اظهار کرد: ما باید مرزبانی از دین را بر خود وظیفه دانسته و به آن ببالیم و همدلی و وحدت را پررنگ تر کرده و از تفرقه بیشتر جلوگیری و آن را به استان های دیگر نیز منتقل کنیم و در زمان انقلاب اتحاد رمز پیروزی ما در برابر دشمنان بود و امروز نیز اتحاد در مرزبانی از دین می تواند رمز موفقیت دوباره ما باشد.