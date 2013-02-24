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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۲۱:۰۴

داودی عنوان کرد:

افزایش 140 درصدی قیمت برخی کالاها در بروجرد/ نظارتها افزایش یابد

افزایش 140 درصدی قیمت برخی کالاها در بروجرد/ نظارتها افزایش یابد

بروجرد - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار ویژه بروجرد از افزایش 140 درصدی قیمت برخی کالاها از تیرماه سال 91 تا کنون در بازار بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن داودی بعدازظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنطیم بازار شهرستان در محل فرمانداری ویژه بروجرد اظهار داشت: وضع فعلی بازار وضع آشفته ای است و انتظار می رود که دولتمردان در سطح کلان کشور و مسئولین در شهرستان قیمتها را رصد و در رفع این بحران تلاش کنند.

وی تصریح کرد: باید در آستانه سال جدید قیمتها را در بازار کنترل و نظارت کنیم چرا که در حال حاضر به دلیل عدم ثبات قیمتها در بازار مشکلات زیادی داریم.

معاون فرماندار ویژه بروجرد ادامه داد: قیمت برنج در کشور آزاد اعلام شده اما متاسفانه هنوز قیمت مقطوع آن مشخص نشده که قیمت آزاد برنج هر کیسه به چه میزان است.

وی افزود: گاهی اوقات به گوش هم می رسد که برخی افراد برنج را احتکار کرده تا با قیمت بالاتری به مردم عرضه کنند که باید بر این روند نظارت شود.

داودی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت برخی شوینده ها که در خود شهرستان تولید می شود در سطح بازار بروجرد افزایش چشمگیری داشته است.

وی اظهار داشت: مسئولین باید با تلاش مستمر و نظارت کامل از افزایش قیمتها و اعمال گرانیها آن هم با شیب تندی که در حال حاضر دارد، جلوگیری کنند.

کد مطلب 2005549

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