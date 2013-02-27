به گزارش خبرنگار مهر، سال 91 در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می شود که فدراسیون های رزمی با برگزاری رقابتهای انتخابی برای حضوری موفق در مسابقات مهم سال آینده در تدارک تشکلیل اردوهای آماده سازی با کمبود منابع مالی مواجه برگزاری دوره‌های آماده سازی را به سال آینده موکول کرده اند. ووشو، تکواندو، کاراته و جودو رشته‌هایی هستند که هر کدام مسابقات مهمی از قهرمانی آسیا گرفته تا رقابتهای جهانی در رده های سنی مختلف را پیش رو دارند که حضور در هر کدام از آنها اهمیت خاص خود را دارد و نمی توان بدون برنامه و برگزاری اردوهای منظم گام در آوردگاه آن گذاشت.



اگر بازیهای کشورهای اسلامی را نیز به رقابتهای جهانی و آسیایی این رشته ها اضافه کنیم پی به اهمیت حضور آنها بیش از پیش خواهیم برد. چرا که در رقابتهایی از این دست این نوع رشته ها همیشه بار مدال آوری ورزش کشور را به دوش کشیده اند و در عین حال مظلوم نیز واقع شده و کمتر مورد توجه توجه قرار گرفته اند. در همین بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو از 59 مدالی که ورزشکاران رشته های مختلف برای ورزش کشور کسب کردند 21 مدال طلا، نقره و برنز آن را رزمی کاران همین چهار رشته بدست آوردند.



از سوی دیگر بازیهای کشورهای اسلامی برای ورزش کشور از اهمیت بالایی برخودار است چرا که ایران اسلامی به عنوان "ام القرا"ی جهان اسلام بیش از سایر کشورها مورد توجه است و رشته های رزمی از سوی کمیته ملی المپیک به عنوان رشته های هدف برای کسب مدال مدنظر قرار گرفته اند.



در چنین شرایطی باید عنوان داشت که مشکلات مالی بیش از گذشته فعالیت های آتی این فدراسیون ها را تحت شعاع قرارداده است. به عبارتی رزمی کاران در شرایط ناک اوت قرار گرفته و حتی برخی از آنها اردوهای آماده سازی خود را تعطیل کرده و وعده برگزاری آن را به آغاز سال جدید داده اند تا در صورت رفع مشکل مالی اقدام به تشکیل اردوهای آماده سازی نمایند.



از مجموع اعتباراتی که برای سال 91 به فدراسیون های جودو ، تکواندو، کاراته و ووشو پیش بینی شده تا اینجای سال که چیزی نزدیک به 20 روز به پایان آن باقی مانده میانگین حدو 50 درصد اصل اعتبار یا بودجه برای هزینه کرد به حساب فدراسیون ها واریز شده و همین کمبود واریزی بوده باعث بروز مشکلات عدیده شده است.



با یک بررسی اجمالی در فعالیت این چهار فدراسیون از برگزاری رقابتهای لیگ، قهرمانی کشور، حضور در مسابقات مهم بین المللی، پرداخت حقوق مربیان، ورزشکاران و پرسنل اداری فدراسیون و برخی فعالیت های دیگر باید اذعان داشت که چیزی نزدیک به دو برابر بودجه دریافتی را تا اینجای کار هزینه کرده اند ولی برای ادامه کار چشم به حمایت و کمک وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک دارند.



به نظر می رسد مسئولان ورزش کشور بیش از آنچه باید، درگیر مشکلات اساسنامه کمیته ملی المپیک و برخی فدراسیون های دیگر شده اند. در واقع اختلاف بین دو نهاد تصمیم گیرنده ورزش کشور و مشکلاتی از این دست باعث وارد شدن لطمه به بدنه ورزش کشور گردیده است. وزارت ورزش در روزهای پایانی سال باید فدراسیون ها را به لحاظ مالی حمایت کند تا برای حضور در مسابقات مهم سال آینده خود بتوانند برنامه های از پیش طراحی شده را به حالت اجرا درآورند.



کلام آخر اینکه اگر می خواهیم تکواندو قهرمانی سال 2011 خود را این بار در مکزیک تکرار کند ، ووشو همچنان جدی ترین تعقیب کننده چین در مسابقات جهانی باشد، کاراته بتواند برای قهرمانی آسیا برنامه ریزی کند و جودو سکویی فراتر از سومی 2012 را در آسیا جستجو کند باید مشکلات مالی را رفع کنیم تا متولیان بتوانند با فراغ بال به دنبال انجام برنامه های طراحی شده باشند.