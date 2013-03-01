علی خلیلی در خصوص احتمال لغو سفر به آمریکا ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: تا الان بحثی در خصوص اعزام نشدن تیم نداشتیم و در شرایط فعلی تیم اعزام خواهد شد و با قدرت و بهترین ترکیب و تنها برای کسب عنوان قهرمانی راهی آمریکا خواهیم شد چرا که هم در بخش ورزشکاران و هم در بخش کادر فنی و مربیان پتانسیل خوبی در نیروهای مسلح وجود دارد که بیانگر توانایی ما برای کسب عنوان قهرمانی است. به امید خدا از ابتدای سال آینده اردوهای آمادگی خود را آغاز خواهیم کرد.

وی در مورد انتخاب کادر فنی اظهار داشت: ما یک دوره با زوار در مسابقات المپیک سیزم عنوان قهرمانی رقابتهای تکواندو را کسب کردیم و یکبار هم با سلطانی در کره جنوبی به این مهم دست پیدا کردیم. در مورد کادر فنی برای سال آینده بایدبا فدراسیون وارد مذاکره شویم. هر دو این مرییان اکنون در کنار تیم های ملی هستند و اگر بتوانیم با فدراسیون به توافق برسیم، یکی از آنها در اختیار تیم نیروهای مسلح قرار بگیرند در غیراینصورت باید به فکر نفر سومی باشیم.

رئیس هیات تکواندو نیروهای مسلح ادامه داد: رقابتهای قهرمانی آسیا، بازیهای آسیایی و قهرمانی جهان در چهار ماه نخست سال است و پس از پایان این مسابقات، رقابتهای سیزم برگزار می شود که ما باید خود را آماده حضور در این مسابقات کنیم.

وی به رقابتهای جام اقتدار خلیج فارس هم اشاره کرد و افزود: برگزاری این مسابقات در این سطح کمی و کیفی نشان از توان بالای هیات تکواندو نیروهای مسلح داشت. مسابقات به لحاظ کمی و کیفی در سطح مطلوبی در حضور رئیس فدراسیون برگزار شد که در نهایت نفرات اول و دوم هم به اردوی آمادگی دعوت شدند.

رئیس هیات تکواندو نیروهای مسلح در پایان گفت: رقابتهای آمریکا سال آینده در تگزاس برگزار می‌شود که برای ما اهمیت بالای دارد و در صورت قطعی شدن حضور در این مسابقات به دنبال قهرمانی خواهیم که ارزش آن بیش از دو قهرمانی قبلی خواهد بود.