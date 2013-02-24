تجهيز 100 درصد مدارس ملارد به سيستم گرمايشي استاندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه مديريت و پشتيباني اداره آموزش و پرورش ملارد از تجهيز 100 درصدي مدارس اين شهرستان به سيستم گرمايشي شوفاژ خبرداد و اظهار داشت: با حمايتهاي همه جانبه معاونت برنامه ريزي و پشتيباني اداره كل شهرستان هاي استان تهران و راي زني با شوراها و دهياري هاي منطقه و هماهنگي با مناطق همجوار، منطقه ملارد كه بيشترين مدارس روستايي را در بين مناطق شهرستانهاي استان تهران دارد به دارد به سيستم شوفاژ تجهيز شدند.

غلامرضا محمدي گفت: در اين اقدام هفت آموزشگاه روستايي در شهرستان ملارد كه داراي بخاري گازي و نفتي بودند با هزينه اي بالغ بر يك ميليارد ريال به سيستم گرمايشي استاندارد تجهيز شدند.

معرفی نفرات برتر همایش "سبک زندگی بخش اصلی تمدن اسلامی" کمیته امداد استان تهران

با حضور 300 نفر از دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران نفرات برتر همایش علمی، پژوهشی با عنوان "سبک زندگی بخش اصلی تمدن اسلامی" معرفی شدند.

در این همایش که با حضور حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه در دانشگاه ها، معاون سیاسی، انتظامی استاندار تهران، سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره)، سبحانی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران و جمع کثیری از دانشجویان در سالن همایش های غدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) واقع در سوهانک برگزار شد، نفرات اول تا ششم این همایش معرفی شدند.

همچنین علاوه بر معرفی نفرات اول تا ششم که به نفرات اول تا سوم لوح سپاس و مبلغ 4 میلیون ریال و همچنین به نفرات چهارم تا ششم نیز مبلغ 3 میلیون ریال اهدا شد، پنج نفر از دانشجویان برتر و نخبه تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران معرفی که به آنها نیز لوح سپاس و مبلغ 2 میلیون ریال اهدا شد.

پرداخت مطالبات پزشكان و داروخانه هاي خصوصي طرف قراداد با بیمه سلامت استان تهران

مدير كل بيمه سلامت استان تهران اظهار داشت: با توجه به پيگيريهاي بعمل آمده از سوي مديريت ارشد سازمان در خصوص تخصيص منابع، مطالبات تمام موسسات سرپائي طرف قرارداد اداره كل بيمه سلامت استان تهران بر مبناي اسناد ارائه شده تا پايان مهرماه بطور كامل پرداخت شد،همچنين مطالبات لغايت پايان آبان ماه كليه پزشكان و داروخانه هاي خصوصي نيز تسويه شد.

پورشبانان ادامه داد: در حال حاضر پيگيريهاي جدي از طرف مديريت ارشد سازمان در خصوص دريافت اعتبارات درماني در حال انجام است كه به محض تخصيص منابع مرتبط نسبت به پرداخت ساير بدهيهاي موسسات درماني طرف قرارداد اقدام خواهد شد.

تشدید پايش مراكز غيرمجاز خريد، فروش و نگهداري حيوانات در استان تهران

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان تهران اظهار داشت: مأمورين اجرايي يگان حفاظت اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران در حين عمليات گشت و پايش، موفق به دستگيري يك نفر تبعه كشور افغانستان كه مبادرت به فروش چندين قطعه كبك کرده بود شدند، همچنين دو قطعه قرقاول وحشي از فرد ديگري كه مبادرت به حمل و قاچاق اين پرندگان نموده بود كشف و ضبط شد.

اسماعيل ميرانزاده با اشاره به انجام عملياتهاي متعدد گشت و پايش مراكز غيرمجاز خريد، فروش و نگهداري حيوانات گفت: موضوع برخورد با مراكز غيرمجاز خريد و فروش حيوانات وحشي در سطح استان تهران به عنوان يكي از اولويتهاي يگان حفاظت اداره كل محيط زيست استان تهران در دستور كار اصلي قرار دارد.

وي افزود: حسب تماسهای مردمي و نيز برنامه گشت وكنترل يگان حفاظت، مأموريت بازديد و پايش مراكز خريد و فروش جانوران وحشي در سطح استان هر هفته با جديت و قوت ادامه دارد، از شهروندان نیز درخواست داریم تا از خرید و نگهداری جانوران بصورت غیر مجاز پرهیز کرده و با عدم استقبال از خرید جانوران خصوصاً در آستانه سال نو، محیط زیست را در جهت حفظ منابع زیستی کشور یاری کنند.

اعطاي گواهينامه تربيت معلم موسسه قرآني رشد در اسلامشهر

کارشناس امر قرآني تبليغات اسلامي اسلامشهر اظهار داشت: گواهينامه تربيت معلم موسسه قرآني رشد با حضورحجت الاسلام كنگرلو، سرپرست اداره تبليغات اسلامي اسلامشهر اعطا شد، در اين مراسم حجت الاسلام کنگرلو، سرپرست اين اداره، غلامحسن جهانگيري، مدير موسسه رشد و برگزيدگان اين دوره آموزشي حضور داشتند.

در این مراسم حجت حجت الاسلام کنگرلو طي سخناني با اشاره به فراگيري قرآن و تعليم آن گفت: شما در زمره بهترين امت پيامبر اکرم(ص) هستيد که امر مقدس تعليم قرآن را بر عهده گرفته ايد.



وي همچنين بر حمايت همه جانبه سازمان تبليغات اسلامي از فعاليت هاي قرآني در شهرستان اسلامشهر تأکيد کرد، در پايان نیز گواهينامه هاي دوره تربيت معلم، روخواني و روانخواني به برگزيدگان اهدا شد.

جلسه موسسات قرآني در موسسه پيام آوران غدير قدس برگزار شد

مسئول روابط عمومي تبليغات اسلامي شهرستان قدس با اعلام اين خبر اظهار داشت: جلسه موسسات قرآني اين شهرستان جهت پيگيري برنامه ها و فعاليت هاي قرآني با حضورحجج اسلام صدقعلي جليل زاده، سرپرست، اسماعيل ساوري، مسئول امور قرآني تبليغات اسلامي قدس و مسئولين موسسات قرآني شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، حجت الاسلام جليل زاده ضمن تقدير و تشکر از فعاليت مديران و مربيان قرآني، عملکرد موسسه پيام آوران غدير را مطلوب ارزيابي کرده و پروانه فعاليت اين موسسه را درهمان جلسه به مسئول موسسه خانم رمضان خانلو اهدا کرد.

وي افزود: معلــم قرآن به خاطــر عظمت و جايگاه قــرآن، مقام رفيــع و ارزش منــدي دارد کــه بايد به خاطــر اين نعمت بزرگ، صميمانه شــاکر درگاه الهي باشد و با شور و شعف، به خاطــر نعمت عظماي هدايت و ولايت، ســپاس خويش را بــه محضرخداوند متعال تقديــم دارد. نعمتي که همه ي مؤمنان حقيقي بدان مفتخر هســتند و بالاتر اين که جمعي را از موهبتي ويژه برخوردار کرده است.

قهرمانان جهاني نجات غريق استان تهران تجلیل می شوند

رئيس هيات نجات غريق استان تهران اعلام كرد: فدراسيون نجات غريق درنظر دارد مراسمي را براي بزرگداشت قهرمانان جهاني نجات غريق استان تهران، برگزار كند.

بهروز اسفندياري گفت: اين مراسم باحضور سيدمصطفي ميرسليم رئيس فدراسيون و محمدحسين نژادفلاح مديركل ورزش و جوانان استان تهران، برگزار خواهد شد و در آن، از قهرمانان استان تهران تجليل مي شود، اين مراسم از ساعت 8 و 30 دقيقه صبح روز سه شنبه مورخ هشت اسفند ماه در سالن آمفي تاتر مرحوم پزنده انجام خواهد شد.

استقبال گسترده فرهنگیان بهارستان از دوره آموزشی فناوری های نوین

مسئول آموزش نیروی انسانی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو بهارستان از استقبال و ثبت نام بیش از هزار نفر از فرهنگیان این منطقه در دوره فناوری های نوین آموزشی خبر داد و اظهار داشت: در دوره آموزشی ضمن خدمت فناوری های نوین آموزشی بیش از هزار نفر از فرهنگیان ناحیه دو بهارستان طی گذراندن 24 ساعت دوره حضوری و غیر حضوری با اهداف و روشهای به کارگیری تجهیزات و فناوری های نوین در مدارس هوشمند آشنا می شوند.

محمود غلامی ادامه داد: 21 مرکز آموزشی در بهارستان در طول 9 روز پذیرای شرکت کنندگان این دوره هستند و دریافت گواهینامه پایان دوره ملزم به ارائه کار عملی توسط شرکت کنندگان است.