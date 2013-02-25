دستگيري سارق و كشف 1800 کیلو سیم برق سرقتي در شهرستان رودبار

سرهنگ پاسدار سيد رسول صمدي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر این آموزه ها در خانواده و جامعه کمرنگ شود فرد نه تنها سرقت بلکه دست به هر کار منکر و زشتی می زند و امنیت جامعه را مختل می کند.
وی همچنین به سرقت سیم برق در سطح شهرستان اشاره کرد و اظهارداشت: انرژي برق مورد مصارف عمومي است بنابراین مشكلات قطع شبكه هاي ارتباطي متوجه شهر يا روستا شده و نارضايتي اجتماعي مردم يك منطقه را فراهم مي سازد و از طرفي جبران اين خسارات به شركت برق و از بودجه بيتالمال و به عموم مردم برمي گردد.
فرمانده نیروی انتظامی رودبار مشارکت جدی مردم را موجب پیشگیری پدیده زشت سرقت در جامعه دانست و گفت: سرقت يكي از جرائم مهم جوامع و عملي كه تقريبا در تمامي كشورها ديده مي شود.
وی از دستگيري سارق سیم برق و كشف هزار و 800 کیلو سیم برق سرقتي در اين شهرستان خبر داد و افزود: عوامل انتظامي شهر منجیل رودبار در حين گشت زني به رفتار راننده يك دستگاه خودرو وانت نیسان مشکوک و اقدام به توقيف آن می کنند.
صمدي اظهار داشت: ماموران با رعايت اصول ايمني، خودروي موصوف را مورد بازرسی قرار داده و موفق به كشف این مقدار سیم برق ( مسی و آلومینیومی) شدند.
وی در ادامه با بيان اينكه متهم با ارائه يك برگ مجوز جعلی اداره برق سعی در فریب ماموران را داشت از سوی ماموران دستگير و با تشکیل پرونده به مرجع قضايي معرفی شد.
