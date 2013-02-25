به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره هنرهای محیطی تهران عصر دیروز، ششم اسفند ماه در پارک لاله تهران با حضور سیدجواد شوشتری، مدیر سازمان زیباسازی شهرداری تهران، احمد نادعلیان، دبیر این اتفاق هنری و نیز جمعی از هنرمندان افتتاح شد.

در ابتدای مراسم افتتاحیه احمد نادعلیان، هنرمند محیطی و دبیر جشنواره هنرهای محیطی شهر تهران به روی صحنه رفت و با نشان دادن عکس برخی از آثار، به توضیح در مورد آنها پرداخت.

وی گفت: آثاری که برای این جشنواره انتخاب شده در ضلع جنوب غربی پارک لاله متمرکز شده اند و در این آثار از عناصر مختلفی چون آویزهای سنتی عشایر، زنگوله ها، نخ، کناف و شیشه استفاده شده است.

وی ادامه داد: بخشی از این آثار با تخیل ما گره خورده است. به عنوان مثال دو هنرمند جوان بخش‌هایی از یک سری کتاب ها را بر روی چوب نوشته و بر درختان پارک نصب کرده اند تا رهگذران با خواندن آنها به ادبیات ایران نیز دسترسی داشته باشند.

نادعلیان در پایان، هنرهای محیطی را به امروز متعلق ندانست و آن را هنر فردا نامید.

در ادامه سید جواد شوشتری، مدیر سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفت: نگاه ما در بحث هنرهای محیطی و شروعش در تهران با جشنواره هنرهای محیطی تهران بود که یک حرکت خوب و پیش‌شماره کارهای ما محسوب می‌شود.

وی فاصله هنرهای محیطی در ایران را نسبت به دنیا پایین دانست و افزود: با این شیوه کار یعنی ایجاد یک جشنواره و کشاندن کار به سمت خود مردم همچنان که در جشنواره دورریختنی‌ها شاهد آن هستیم، اتفاق خوبی رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: فضای انتخاب شده برای این جشنواره یعنی پارک لاله بسیار محیط مناسبی است زیرا مردم نیز با آن درگیر می شوند. باید اعلام کنیم که ما هنوز در ابتدای راه هستیم. بنا داریم که با کمک هنرمندان، این فضا را گسترده کنیم و در تابستان امسال و نیز در اعیاد شعبانیه این برنامه را با حضور هنرمندان خارجی در تهران ادامه دهیم.

شوشتری بیان کرد: بخشی از کار هنر محیطی را نیز به متروی تهران خواهیم برد تا شهروندان د راین شهر شلوغ و پر ازدحام اندکی صبر کرده و با دیدن این هنر به تفکر واداشته شوند.

وی آثار خلق شده در جشنواره هنر محیطی را آثار همسو و همخوان با طبیعت نامید و گفت: امید است این جشنواره بتواند به هنرمندان کمک کند تا بازخوردها را بگیرند و هنر خود را قوام بخشند و در دنیا حرف برای گفتن در این رشته هنری نیز داشته باشیم.