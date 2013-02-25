بارانداز ملی به عنوان نیاز استراتژیک در قزوین احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم یکشنبه شب در دیدار با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: تلاش ما برای هم افزایی در استان برای حل مشکلات موجود در سالهای گذشته به ثمر نشسته و قزوین از استانهای شاخص در همکاری بخش خصوصی و دولتی است.



استاندار قزوین اظهارداشت: هیچ مانع و مشکلی برای فعالیت و گسترش فعالیتها در بخش صنعت و تولید وجود ندارد و با نگاه تقویت توانمندی های بنگاههای اقتصادی عزم خود را برای حل مشکلات اقتصادی به کار بسته ایم تا شرایط نسبت به گذشته بهتر شود.



راه اندازی بارانداز ملی در قزوین



عجم بیان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و ارتباط با پایتخت و هشت استان کشور مقدمات احداث بارانداز ملی در قزوین فراهم شده که این کار بزرگ می تواند نیاز استراتژیک شش ماه مناطق شمال، شمالغرب و مرکز را تامین کند که با این کار جایگاه گذشته قزوین را احیاء می کنیم.



این مسئول گفت: در استان مزیت های فراوانی برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی وجود دارد که پذیرش اجتماعی سرمایه و امنیت بالای اجتماعی از جمله آنهاست.



وی افزود: وجود بیش از چهار هزار واحد کارگاهی در استان با حجم یک میلیارد دلار واردات و صادرات ظرفیت بسیار خوبی است که بستر مناسبی را فراهم کرده که اتاق بازرگانی ایران می تواند این استان را برای اجرای سیاست های کلان خود به عنوان پایلوت انتخاب کند.



عجم بیان کرد: تولید محصولاتی مانند کشمش، پسته، انگور، شیشه، مواد شوینده، کاشی و سرامیک، CD و DVD، ظرفیت های خوب کشاورزی و دام و طیور، وجود توانمندی های بالا، نیروی انسانی و تجربه کافی در امور و نیز حرکت به سمت تولید محصولات کشاورزی ارگانیک، افزایش آبیاری تحت فشار تا چهار برابر از چهار هزار هکتار به 40 هزار هکتار از دیگر مزیت های استان برای

توجه بیشتر از منظر ملی است.



استاندار قزوین یادآورشد: اخیرا با مشارکت بخش خصوصی تفاهم نامه ای با صربستان و ایتالیا برای تولید بذر اصلاح شده امضاء شده که یکی از کارهای بزرگ در استان اجرایی خواهد شد که امیدواریم با شناسایی دیگر استعدادهای این منطقه حضور بخش خصوصی را در فعالیتها بیشتر کنیم.



توسعه صادرات در استان



این مسئول گفت: توسعه صادرات از اهداف مهم ما در تجارت خارجی است که برای تحقق آن استفاده از روشهای نوین حمایت می شود که داربستی کردن باغات انگور از کارهایی است که موجب افزایش پنج برابری راندمان تولید و نیز بالا رفتن قیمت محصول و کاهش هزینه های تولید شده است.



وی اظهارداشت: واردات هدفمند و هوشمند و توسعه صادرات از سیاست های جدی ماست و با داشتن شبکه حمل و نقل مناسب و اجرای طرحهای بزرگ ارتباطی از جمله توسعه شبکه ریلی با احداث راه آهن قزوین به رشت، قزوین به قم، کریدور شمال به جنوب تکمیل شده و جابجایی کالا و مسافر تسهیل و تسریع خواهد شد.



95 درصد سرمایه گذاری استان توسط بخش خصوصی



عجم تصریح کرد: 95 درصد سرمایه گذاری های استان توسط بخش خصوصی صو رت گرفته که این کار با بسترسازی انجام شده توسط دولت محقق شده و بزودی با واگذاری تمامی امور شهرکهای صنعتی استان از جمله کاسپین و لیا به صاحبان صنعت حرکت مهمی در سپردن امور به مردم محقق می شود.



وی گفت: با هم افزایی، هم فکری و تعامل بخش دولتی و خصوصی قادریم تحریم ها را دور بزنیم و با ایجاد ضریب اطمینان بالا مشکلات را حل کنیم که در استان با اعتماد بیشتر به بخش خصوصی به این اهداف دست خواهیم یافت.



استاندار یادآورشد: خوشبختانه انحصارات در استان شکسته شده و آمادگی کامل داریم تا با همکاری اتاق بازرگانی ایران برنامه های عملیاتی مهم کشوری را با همکاری بخش خصوصی در استان اجرا کنیم.



عجم در خصوص پیشنهاد علیرضا کشاورز رئیس اتاق بازرگانی قزوین در مورد استفاده از ظرفیت سرای سعدالسطنه برای نمایشگاه محصولات استان هم گفت: مالکیت این بنای تاریخی ارزشمند با میراث فرهنگی است که برای بازسازی و مرمت و بهره برداری فرهنگی برای مدت 25 سال به شهرداری قزوین واگذار شده اما اگر پیشنهاد خوبی ارائه شود و قزوین بتواند نمایشگاهی که ویترین محصولات کشور باشد را برپا کند این موضوع را مورد بررسی جدی کارشناسی قرار خواهیم داد و پیگیری خواهیم کرد.



استاندار قزوین از هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران خواست در احداث مرکز جدید اتاق بازرگانی قزوین مساعدت و همکاری لازم را انجام دهد.



