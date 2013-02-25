گسترش رشته ورزشی داژبال در آبادان با جدیت دنبال می شود

ابراهیم محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کمیته زیر نظر هیئت ورزشهای همگانی در هفته گذشته یک دوره مسابقه داژبال دانش آموزی ویژه دبستانی ها برگزار کرد که با استقبال خوبی نیز مواجه شد.



وی افزود: 16 تیم در دو گروه اول تا سوم ابتدایی و چهارم تا ششم ابتدایی بصورت مجزا بین دختران و پسران مسابقات خود را انجام دادند که تیمهای برتر هر گروه جوایزی از سوی هیئت ورزشهای همگانی و اسپانسر مسابقات (شهربازی جزیره تیمبو) دریافت کردند.



محمودی تصریح کرد: با اینکه رشته داژبال (وسطی) قدمتی دیرینه در فرهنگ ورزشی ایرانیان دارد، اما این رشته از سال 1387 زیر نظر فدراسیون ورزشهای همگانی کشور به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.



مسئول کمیته داژبال آبادان از اهداف برپایی ورزش داژبال به مهارت در اجرای حرکات انتقالی، پرتابی و دریافتی اشاره کرد و افزود: پاس دادن، دویدن و جهش از نقاط مثبت فعالیت در این رشته ورزشی است.



وی با بیان اینکه رشته ورزشی داژبال سبب تقویت روحیه و افزایش سلامتی و هوشیاری می شود، تصریح کرد: ایجاد هماهنگی بین دستگاه های عصبی و عضله از دیگر فواید ورزش داژبال است.



محمودی بیان کرد: ایجاد هماهنگی بین چشم و اعضای بدن در اثر فعالیت در رشته ورزشی داژبال به وجود می آید.



وی اظهار کرد: ارتقای در فاکتورهای آمادگی جسمانی، استقامت، قدرت، سرعت، توان، چابکی در عمل و عکس ‌العمل از دیگر موارد ایجاد شده در انسان به وسیله ورزش وسطی است.



مسئول کمیته داژبال آبادان در مورد تیمهای داژبال با اشاره به اینکه این ورزش از دو تیم (کنار: مهاجم و وسط: مدافع) تشکیل می شود، اظهار کرد: هر تیم از چهار بازیکن اصلی و دو بازیکن ذخیره تشکیل شده است.

