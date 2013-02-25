استاد دانشگاهي كه در برابر استاد خود زانو زند/ وقتی رنگ جورابها امتیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمين جشنواره موسيقي سنتي فجر استان همدان شب گذشته در سالن ابن سيناي همدان به كار خود پايان داد و علاقه مندان به آن را براي شركت قوي تر در سال آينده اميدوارتر كرد اما در این بین حاشيه هايی در برگزاري آيين اختتاميه دیده شد که خواندن آن خالي از لطف نيست.

نکته قابل توجه در برگزاری این جشنواره در این بود که تبليغات در خصوص برگزاري اين جشنواره در سطح شهر به زدن چند بنر خاتمه يافته بود واين خود باعث شده بود به رغم 45 دقيقه تاخير در برگزاري آيين اختتاميه حتي نيمي از سالن نيز پر نشود.

*استادان به نام موسيقي كشور ميهمان هنرمندان همداني بودند كه حضور اين بزرگان باعث بالا رفتن سطح كيفي برگزاري جشنواره شده بود که از جمله اين افراد مي توان به سعيد ثابت شاگرد مرحوم پايور و از برجستگان هنر سنتور زني كشور، محمد اسماعيلي از اساتيد برتر تنبك زن، بهنام وارداني استاد سه تار و نادر سينتي اشاره كرد.

* اجراي برنامه به عهده مجري شبكه همدان احمد ترابي بود كه تسلط و آشنايي وي با هنرمندان موسيقي سنتي همداني باعث ايجاد هيجان در معرفي افراد در بين مدعوين مي شد.

*كليپي از گروه هاي اجرا كننده موسيقي در جشنواره پخش شد كه در آن حضور دختر خردسالي در حال سه تار زدن مورد توجه مدعوين قرار گرفت.

* هم نوازي اساتيد تنبك و سنتور باعث ايجاد شور و شعف در بين مدعوين شد به طوري كه در ابتدا و انتهاي اين اجراي 15 دقيقه اي حاضران ايستاده به تشويق اساتید اقدام كردند.

پس از پايان اجرا و در حالي كه همچنان مدعوين در حال دست زدن بودند، محمد اسماعيلي دستان سعيد ثابت را بالا گرفت و گفت: او شاگرد مرحوم پايور است و 15 سال از استاد بيمار خود مراقبت كرد.

وي با توصيه به جوانان كه در موسيقي به دنبال راستي آموختن باشند، ادامه داد: تمام اين مدت او به نگهداري از استاد خود و انجام امور شخصي او مي پرداخت و سپس اجازه مي گرفت تا از پيشش برود واين در حاليیست كه بنده سه ماه در خدمت پايور بودم اما خسته شدم و نتوانستم از او مراقبت كنم.

وي تاكيد كرد: ثابت خود استاد دانشگاه است اما در برابر استاد خود زانو مي زد.

در اين لحظه ثابت كه از شدت احساسات سرش رو به پايين بود اشك هاي شوقش از چهره جاري شد و به آغوش استاد تنبك زني ايران محمد اسماعيلي رفت.

* گروه موسيقي ملايري همراز نيز كه برگزيده اول بخش آواز بود به اجرا 25 دقيقه اي دو قطعه موسيقي سنتي پرداخت، نكته جالب توجه اين است خواننده اين گروه قرائت قرآن را در ابتداي مراسم با صوت و لحن بسيار زيبايي به عهده داشت كه موجب وجد مدعوين شد.

* اما ثابت كه به عنوان نماينده هیئت داوران در اين جشنواره سخن مي گفت با ابراز گلايه از عدم رعايت نكات ظريف در اجرا از سوي شركت كنندگان بيان كرد: همه رفتار وحالات شما زير نظر بود و بايد بدانيد اين سن احترام دارد.

وي ادامه داد: برخي از گروه ها با شلوار جين وكفش كتان بر روي سن حاضر شده بودند، شما به پيك نيك نرفتيدكه! مگر براي رفتن به پيك نيك كت شلوار اتو كرده مي پوشند! هر سخن جايي ومكاني دارد و حتي رنگ جوراب هايي كه پوشيده بوديد در امتياز دهي مدنظر ما بود.

* نكته جالب توجه در بين برگزيدگان اين جشنواره عدم انتخاب چهار برگزيده اول براي رشته هاي تك نوازي سه تار، تك نوازي تار، تك نوازي ويلون و تك نوازي ني بود، به طوري كه مدعوين عادت به اين رويداد داشتند و مجري نيز مي گفت اول دارد يا نه.

*در حالي كه برگزيدگان معرفي مي شدند عدم بيان محل شركتشان در جشنواره از سوي مجري باعث نارضايتي ميهمانان شهرستاني شده بود.

* برگزيده شدن دختر خردسال 10 ساله در بخش تك نوازي سه تار موجب تعجب و تشويق مداوم میهمانان شد.

تارا پاينده چندي پيش در جشنواره موسيقي فجر اقدام به تك نوازي كرده بود كه مورد توجه شركت كنندگان قرار گرفته بود.

*اما يكي از استادان موسيقي نظرات جالبي در مورد این جشنواره داشت:

سعيد ثابت در خصوص سطح برگزاري جشنواره پانزدهم به مهر گفت: نسبت به دو جشنواره قبلي كه در آن حضور داشتم قدري از نظر كيفي پايين تر برگزار شد.

وي در خصوص سطح موسيقي استان همدان با ديگر استانهاي كشور نيز عنوان كرد: گروههاي اجرا كننده هم تراز ديگر استانها بودند ولي بايد از سوي مسئولان حمايت شوند.

وي در خصوص عدم انتخاب نفر اول در برخي رشته نيز بيان كرد: سطح افراد شركت كننده ضعيف بود و در بين جوانان بي انگيزگي به چشم مي خورد و توقع داوران نيز بالا بود چرا كه اگر تواقع بالا نباشد پيشرفتي حاصل نخواهد شد.