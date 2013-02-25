ترانه سیروان ماندگار شد/ مراسم چهلم خبرنگار کردستانی در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم ناصر حسنی خبرنگار و نویسنده کردستانی با حضور خانواده آن مرحوم، اقشار مختلف مردم و مسئولان به همراه شماری از فعالان فرهنگی کردستان شامگاه یکشنبه در سینما بهمن سنندج برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر خانواده مرحوم ناصر حسنی، شماری از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان نیز حضور داشتند و با قرائت شعر و خاطره و همچنین سخنرانی یاد و خاطره مرحوم ناصر حسنی که در زمان حیات خود خدمات شایانی را به فرهنگ کردستان ارائه کرده بود، گرامی داشته شد.

مدیر مسئول هفته نامه سیروان به عنوان اولین سخنران در این نشست اظهار داشت: یاد كردن از انسان های آزاده و تاثیر گذار در عرصه فرهنگ به عنوان محور توسعه پایدار نه یك وظیفه بلكه یك تكلیف است، پس چه بهتر چنین یادواره هایی را در زمان حیات فعالان فرهنگی برگزار کنیم و به خوبی از آنها تجلیل و تقدیر شود.

مسعود احمدی در ادامه با اشاره به خدمات شایان مرحوم ناصر حسنی در عرصه های مختلف به ویژه حوزه رسانه افزود: زنده یاد ناصر حسنی روزنامه نگار و فعال فرهنگی و رسانه ای، مصداق چنین انسانی بود كه در راه حقیقت و رسالت خطیر آگاه بخشی به مردم تلاش كرد و در راه دستیابی به اطلاعات حقیقی و درست، همسو با وجدان اخلاقی و شرافت حرفه ای اهتمام ورزید.

وی به ظرفیت های بی پایان کردستان در حوزه فرهنگ اشاره کرد و افزود: كردستان سرزمین فرهنگ و هنر است و در خود گنجینه های زیادی دارد كه از جمله آن سرمایه های انسانی است و در جامعه رسانه های جمعی اش نیز چنین سرمایه های انسانی كم نبوده و نیستند و اگر ذكر نامی از زنده یاد حسنی می شود نه به معنای افسوس خوردن به داشته ای از حیث وجود فیزیكی در این دنیای فانی، بلكه زنده نگه داشتن راهی است كه امثال ناصرها در كسوت شریف روزنامه نگاری پیموده و می پیمایند.

معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در استان كردستان نیز به عنوان دومین سخنران در جایگاه قرار گرفت و با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم ناصر حسنی، گفت: شخصیت های فرهنگی از جایگاه بسیار والایی در جامعه برخوردارند و مردم هیچ گاه آنان را فراموش نمی كنند.

حجت الاسلام مهدی فرضی با استناد به آیات قرآن جایگاه قلم را در دین مبین اسلام بسیار والا دانست و با اشاره به لزوم حفاظت از این جایگاه ارزشمند افزود: افراد صاحب قلم به واسطه خدمت به فرهنگ و هنر در میان مردم از محبوبیت والایی برخوردارند و به همین دلیل نیز مورد قبول جامعه واقع می شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، پاسداشت هنر و هنرمندان را یكی از وظایف اصلی مسئولان و اقشار مختلف مردم دانست و تاكید كرد: باید در تمامی شرایط از افراد فعال در عرصه های مختلف فرهنگی به خوبی تقدیر و تجلیل شود.

بعد از قرائت شعر از سوی یکی از حاضرین در این مراسم، مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی كردستان نیز با زنده نگه داشتن یاد و خاطره مرحوم ناصر حسنی و تقدیر از خدمات قابل توجه آن مرحوم، این روزنامه نگار فعال را یكی از شخصیت های تاثیر گذار در حوزه فرهنگ كردستان دانست.

قباد میمنت آبادی با تجیلیل از شخصیت اخلاقی و همچنین توانایی های ذاتی مرحوم ناصر حسنی در راستای کمک به فضای رسانه ای و اطلاع رسانی کردستان، عنوان كرد: مرحوم حسنی با اخلاق و رفتار نیك، نام ماندگاری در میان مردم و به ویژه جامعه فرهنگی منطقه به جای گذاشت.

سازنوازی یادگار ارجمندی و بیان شعر از سوی چندین نفر از نویسندگان و شعرای کردستان از جمله دیگر بخش های این مراسم یادمان در سنندج بود.

در بخش دیگری از این مراسم، كریم حسنی به نمایندگی از خانواده اش از ابراز همدردی مسئولان، هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر كردستان در برگزاری آیین گرامیداشت یاد و خاطره برادر مرحومش قدردانی كرد.

در این مراسم که با استقبال خوب اقشار مختلف مردم و فعالان رسانه ای و فرهنگی کردستان برگزار شد، فرماندار سنندج، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل ورزش و جوانان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان، مدیر کل کتابخانه های عمومی کرمانشاه، رئیس حوزه هنری، اعضای شورای اسلامی شهر سنندج و شماری دیگر از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند.

در پایان این آین همچنین تندیس خبرنگار اثر هنرمند كاوه خداكرمی به همراه تابلوی از آیات قرآن كریم به عنوان یادبود به مادر مرحوم حسنی اهداء شد.

مرحوم ناصر حسنی دبیر بخش کردی هفته نامه سیروان، مترجم و نویسنده روز 16 دی ماه سال 91 در محل کارش در هفته نامه سیروان به دلیل ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.