پرواز از سیدنی تا لندن با سوخت پلاستیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سوخت پرواز "جرمی روسل" چهل و یک ساله از پنج تن ضایعات پلاستیکی به دست آمده از کیسه زباله تامین می شود که با روش پیشرفته ای به هزار بشکه سوخت مایع و قابل استفاده در هواپیما تولید می شود.

درماه جولای قرار است وی این سفر را از سیدنی آغاز کند. در این سفر او از آسمان آسیا، خاومیانه و سپس اروپا خواهد گذشت و شش روز بعد در لندن فرود خواهد آمد او با هواپیمای یک موتوره سزنا 172 روزانه دو هزار و 414 کیلومتر را با سرعت 185 کیلومتر طی خواهد کرد.

پرواز روسل در ارتفاع پنج هزار پایی صورت می گیرد که ارتفاعی بسیار پایین تر از هواپیماهای تجاری است که باید در ارتفاع 40 هزار پایی پرواز کنند.

سوخت این هواپیما از پلاستیک هایی تامین می شود که دیگر قابل بازیافت نیستند مانند زباله های خانگی از جمله پلاستیک های بسته بندی.

این پلاستیک از کشورهایی که روسل قصد توقف در آنها در مسیرش به سوی لندن دارد، جمع آوری و سپس به شرکت سینار در ایرلند فرستاده می شود تا فرایند تبدیل پلاستیک به سوخت هواپیما بر رویش انجام شود.

فناوری های اخیر به دست آمده امکان تقطیر پلاستیک را که اغلب پایه و اساس نفتی دارند به سوخت فراهم کرده است. این فناوری از فرایند تجزیه بر اثر حرارت استفاده می کند که هوا را آلوده نمی کند.

شرکت سینار مدعی است سوختی را که با استفاده از زباله های پلاستیکی می سازد بسیار پاک تر از سوختی است که اغلب هواپیماها از آن استفاده می کند. همچنین فرایند تولید این سوخت پاک تر است و تخمین زده می شود هزینه تولید هر بشکه سوخت نیز کمتر خواهد بود.

اگرچه این سوخت در خودروها آزمایش شده، اما هنوز در مراحل بسیار اولیه آزمایش های موتورهای هوایی است و هرگز در هیچ پرواز واقعی از آن استفاده نشده است.