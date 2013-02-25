  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۷ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۴۴

هاشم زهی در گفتگو با مهر:

شهرداری زاهدان به استقبال بهار می رود

شهرداری زاهدان به استقبال بهار می رود

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداري زاهدان گفت: شهرداری زاهدان با تشکیل ستاد استقبال از بهار و آغاز بهسازی و تنظیف معابر و همچنین تزئین میادین و بلوارهای اصلی به استقبال بهار می رود.

نظیر احمد هاشم زهی در  گفتگو با مهر ضمن اعلام این مطلب گفت:  تامين روشنايي مناسب در محل اسکان میهمانان نوروزی و پارک ها ، بهسازي و تنظيف سرويس هاي بهداشتي ، زیبا سازی فضای سبز شهری با کاشت گل های بهاری و   رنگ آميزي جداول و همچنین نصب سفره های هفت سین در سطح شهر از جمله اقدامات شهرداری زاهدان در استقبال از بهار است.

وی افزود: به منظور رفاه حال مسافران نوروزی  و شهروندان زاهدانی تعداد  40 سکو در پارک ملت زاهدان در حال  احداث  که عملیات اجرایی آن تا پایان اسفند به اتمام می رسد.

وی تغییرات در فضای داخلی و بیرونی اتوبوس ها ، استقرار خودروهای اتش نشانی در محل استقرار مسافران نوروزی و همچنین، شست و شو و تنظيف جوي ها و جمع آوري نخاله ها از سطح مناطق را از دیگر اقدامات شهرداری در آستانه فرا رسیدن سال نو عنوان کرد.

کد مطلب 2005644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها