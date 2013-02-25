شهرداری زاهدان به استقبال بهار می رود

نظیر احمد هاشم زهی در گفتگو با مهر ضمن اعلام این مطلب گفت: تامين روشنايي مناسب در محل اسکان میهمانان نوروزی و پارک ها ، بهسازي و تنظيف سرويس هاي بهداشتي ، زیبا سازی فضای سبز شهری با کاشت گل های بهاری و رنگ آميزي جداول و همچنین نصب سفره های هفت سین در سطح شهر از جمله اقدامات شهرداری زاهدان در استقبال از بهار است.

وی افزود: به منظور رفاه حال مسافران نوروزی و شهروندان زاهدانی تعداد 40 سکو در پارک ملت زاهدان در حال احداث که عملیات اجرایی آن تا پایان اسفند به اتمام می رسد.

وی تغییرات در فضای داخلی و بیرونی اتوبوس ها ، استقرار خودروهای اتش نشانی در محل استقرار مسافران نوروزی و همچنین، شست و شو و تنظيف جوي ها و جمع آوري نخاله ها از سطح مناطق را از دیگر اقدامات شهرداری در آستانه فرا رسیدن سال نو عنوان کرد.