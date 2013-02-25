مصاف حساس گسترش فولاد برابر نفت مسجد سلیمان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز دوشنبه با انجام 14 دیدار در شهرهای مختلف سپری می شود که بر اساس برنامه، در یکی از بازی های گروه الف تیم گسترش فولاد تبریز میزبان تیم نفت مسجد سلیمان خواهد بود.

دیدار گسترش فولاد تبریز و نفت مسجد سلیمان یکی از حساس ترین و مهم ترین بازی های هفته بیست و یکم لیگ دسته اول به شمار می آید. موقعیت دو تیم در جدول رده بندی و اینکه هر دو تیم به دنبال افزایش شانس صعود خود به لیگ برتر هستند، بر حساسیت های این بازی افزوده و پیش بینی می شود که مصاف آبی های تبریز با زرد پوشان مسجد سلیمان زیبایی های فنی ویژه ای به همراه داشته باشد.

در این میان اما حضور تیم گسترش فولاد در صدر جدول رده بندی و اینکه جدی ترین مدعی برای صعود به لیگ برتر محسوب می شود، باعث خواهد شد که این تیم بیش از حریف خود به دنبال کسب نتیجه برتری باشد. از سویی شاگردان رسول خطیبی در این بازی میزبان حریف خود خواهند بود و همین امر می تواند افزایش اشتیاق و تلاش آنها را برای به دست آوردن سه امتیاز این دیدار خانگی به دنبال داشته باشد.

آبی های تبریز که با هدایت فنی فوق العاده رسول خطیبی و مدیریت مثال زدنی زنوزی و سمندر اکنون در آستانه لیگ برتری شدن هستند، با توجه به فاصله امتیازی خوب با تیم های تعقیب کننده سرنوشت صعود به لیگ برتر را در دست خود می بینند و چنانچه در شش دیدار باقی مانده موفق به ثبت نتایج خوب و کسب امتیازات لازم شوند، آنگاه فوتبال تبریز در پایان فصل جاری لیگ دسته اول می تواند صاحب یک تیم لیگ برتری دیگر به نام گسترش فولاد شود.

اما در سوی مقابل تیم نفت مسجد سلیمان نیز با فرزاد حافظی سرمربی جوان و خوش آتیه خود چند هفته ای است که نتایج خوبی کسب می کند. این تیم هم اکنون با 36 امتیاز در ده سوم جدول ایستاده و با تیم گسترش فولاد فاصله ای شش امتیازی دارد اما با این وجود نفتی ها همچنان برای صعود امیدوارند و شاید همین امید و انگیزه آنها در دیدار امروز ورزشگاه بنیان دیزل تبریز پوئن مثبتی برایشان باشد.

نفت مسجد سلیمان علاوه بر کادر فنی خوب، بازیکنان موثری چه در بین 11 نفر اصلی و چه روی نیمکت دارد که از آن جمله می توان به رامین قربانی، سجاد عرفانی، حسین مالکی، فرزاد محمدی، حمزه حدادی و ... اشاره کرد. به لحاظ فنی و سبک بازی نیز تیم نفت نشان داده که یکی از تیم های تاکتیکی لیگ یک است و بازی های پرگل و تماشاگر پسندی از خود به نمایش می گذارد. برد سه بر صفر این تیم برابر تیم مدعی الوند یکی از نتایج خیره کننده فرزاد حافظی و شاگردانش در نیم فصل دوم بود. نفتی ها همچنین در شش بازی پیشین خود هرگز نباخته اند اما با این حال مسجد سلیمانی ها می دانند که برابر تیم آماده رسول خطیبی قطعا کار آسانی پیش رو نخواهند داشت.

بی گمان تیم گسترش فولاد در این بازی به دنبال ثبت سیزدهمین برد فصل خود خواهد بود تا راهش را برای صعود به لیگ برتر هموارتر کند. این در شرایطی است که الوند همدان، تیم 38 امتیازی و رده دومی جدول گروه الف امروز باید در خانه تیم سیزدهم جدول یعنی شاهین بوشهر به میدان برود که با توجه به جایگاه خطرناک و نزدیک به سقوط بودن تیم شاهین، پیش بینی می شود شاگردان رضا طلایی منش در بوشهر کار سختی پیش رو داشته باشند. مصاف تیم های مس سرچشمه و نساجی مازندران دو تیم 33 امتیازی این گروه در خانه تیم مس نیز از جمله دیدار های حساس گروه الف در هفته بیست و یکم خواهد بود.

دیدار تیم های گسترش فولاد تبریز و نفت مسجد سلیمان از ساعت 15 امروز دوشنبه هفتم اسفند در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به انجام خواهد رسید.