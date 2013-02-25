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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

مایکل لادروپ:

سوانزی مایه افتخار من است

سوانزی مایه افتخار من است

سرمربی دانمارکی تیم فوتبال سوانزی پس از پیروزی پرگل مقابل برادفورد در دیدار پایانی جام اتحادیه انگلستان گفت به تیمش می‌بالد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال سوانزی یکشنبه شب موفق شد با نتیجه پرگل 5 بر صفر از سد برادفورد در ورزشگاه ومبلی بگذرد و برای نخستین بار در تاریخ خود به یک جام دست پیدا کند.

"مایکل لادروپ"، سرمربی سوانزی، در پایان این بازی اظهار داشت: به تیمم می‌بالم. فکر می‌کنم نمایش بسیار خوبی داشتیم. به عنوان یک مربی باید بگویم که این افتخار بزرگی است که یک تیم بتواند ظرف 100 سال به یک جام دست پیدا کند. جام اول همواره ویژه خواهد بود. اکنون موفق شده ایم جواز حضور در رقابت‌های لیگ اروپا را به دست بیاوریم ... که این تجربه خوبی است.

کد مطلب 2005646

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