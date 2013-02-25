سوانزی مایه افتخار من است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال سوانزی یکشنبه شب موفق شد با نتیجه پرگل 5 بر صفر از سد برادفورد در ورزشگاه ومبلی بگذرد و برای نخستین بار در تاریخ خود به یک جام دست پیدا کند.

"مایکل لادروپ"، سرمربی سوانزی، در پایان این بازی اظهار داشت: به تیمم می‌بالم. فکر می‌کنم نمایش بسیار خوبی داشتیم. به عنوان یک مربی باید بگویم که این افتخار بزرگی است که یک تیم بتواند ظرف 100 سال به یک جام دست پیدا کند. جام اول همواره ویژه خواهد بود. اکنون موفق شده ایم جواز حضور در رقابت‌های لیگ اروپا را به دست بیاوریم ... که این تجربه خوبی است.