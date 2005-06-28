تشكيل شوراها بزرگترين دستاورد خاتمي براي دولت آينده است // وظايف قانوني شوراها بايد تقويت شود

منصور روشناسي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود: دكتر محمود احمدي نژاد همواره از كوچك كردن دولت و دادن اختيارات بيشتر به شوراها صحبت كرده اند و انتظار مي رود در دولت آينده بر روي اين مساله پافشاري شود.

وي ضمن تاكيد بر جايگاه و نقش شوراها در اداره امور كشور گفت: متاسفانه آنچه تا كنون از وظيف شوراها برآمده و استنباط مي شود، نظارت بر عملكرد شهرداري است، در صورتي كه در قانون فراتر اين موضوع به وظايف شوراها پرداخته شده است.

روشناسي افزود: انتظار ما از دولت آينده كه برآمده از دل شوراي اسلامي شهر تهران است، استفاده از ظرفيت شوراها براي رفع مشكلات مردم و حاكميت مردم بر سرنوشت خودشان است.

رييس شوراي عالي استانها تصريح كرد: بنابراين در گام اول بايد وظايف شوراها و نظارت واقعي آنها بر ساير دستگاههايي كه قانون براي آنها تعريف كرده و در ادامه چالش ها و مشكلات فرآروي اين نهاد رفع شود تا بتوان ضمانت اجرايي بر وظايف شوراها تبيين كرد.

وي ضمن اشاره به نقيصه عدم پاسخگويي مديران اجرايي دستگاهها به شوراها، افزود: اين نقص را با تهيه طرحي به دولت و مجلس ارسال كرديم كه متاسفانه هنوز اقدام عاجلي در اين خصوص از طرف هر دو دستگاه مجريه و مقننه صورت نگرفته است.

روشناسي بزرگترين دستاورد دولت خاتمي را تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا دانست و گفت: دولت فعلي جاده صاف دولت آينده بود و حالا انتظار مي رود در راه تقويت پارملن هاي محلي گام هاي مستحكم تري برداشته شود.