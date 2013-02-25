به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری در نشستی با خبرنگاران که صبح امروز دوشنبه برگزار شد از حضور مقتدرانه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد جنوب شرق آسیا و اقیانوس آرام خبر داد.

وی با اشاره به توصیه های رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد برای به همراه آوردن پیام صلح و دوستی برای کشورهای جهان افزود: به منظور اجرایی شدن تدابیر فرمانده معظم کل قوا نیروی دریایی پس از حضور مستمر در آبهای آزاد شمال اقیانوس هند، خلیج عدن، بابل المندب، دریای سرخ و کانل سوئز اکنون تجربه جدید را با حضور در آبهای آزاد جنوب شرق آسیا داشته است.

وی با اشاره به پهلو گرفتن بیست و چهارمین ناو گروه اعزامی نیروی دریایی ارتش در تنگه مالاکا تصریح کرد: نیروی دریایی ارتش با حضور خود در جنوب شرق آسیا و اقیانوس آرام برای اولین بار پس از انقلاب بیش از 20 هزار کیلومتر دریا نوردی را تجربه می کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: مسیر ناوگروه اعزامی جمهوری اسلامی ایران برای حضور در آبهای آزاد جنوب شرق آسیا از جنوب اقیانوس هند، خلیج بنگال و ورود به تنگه مالاکا است و فردا ناوگروه اعزامی جمهوری اسلامی ایران وارد اقیانوس آرام خواهد شد که مقصد نهایی ما بندر جانگ ژیان چین خواهد بود.

وی ادامه داد: ناوگروه اعزامی جمهوری اسلامی ایران امروز به طور کامل وارد تنگه مالاکا شدند و فردا با خارج شدن ازاین تنگه وارد اقیانوس آرام خواهند شد. هدف از اعزام این ناوگروه ارسال پیام دوستی برای کشورهای مختلف به ویژه کشور چین که مقصد نهایی ناوگروه اعزامی خواهد بود، است.

وی با بیان اینکه ناوگروه اعزامی ایران در مسیر برگشت پس از گذر از آبهای آزاد جنوب چین، تنگه کلمبو و خلیج بنگال را پشت سر گذاشته و به سمت خلیچ عدن حرکت خواهند کرد، گفت: ناوگروه اعزامی ایران سپس وارد آبهای آزاد شمال اقیانوس هند و دریای عمان خواهند شد و به کشور باز خواهند گشت.

امیر سیاری اضافه کرد: طی چنین مصافتی از سوی یک ناوگروه اعزامی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی بی سابقه بوده است که نشان از توانمندی بالای جمهوری اسلامی ایران دارد.

وی ماموریت ناوگروه اعزامی را برقراری امنیت در آبهای آزاد خواند و تعریف ماموریت برای هر یک از ناوگروههای اعزامی را به فراخور زمان مشخص دانست و اظهار کرد: بالاخره اهمیت جنوب شرق آسیا بر ایران و بسیاری از کشورهای جهان پوشیده نیست. اقیانوس آرام یکی از مسیرهای مهم دنیاست و حضور ایران در آبهای آزاد این منطقه علاوه بر اینکه پیام صلح و دوستی رابه همراه خواهد داشت و از جهات گوناگون حائز اهمیت است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اینکه حضور در تنگه مالاکا و اقیانوس آرام پس از حضور ناوگروههای اعزامی جمهوری اسلامی ایران در باب المندب، خلیج عدن، کانال سوئز، دریای سرخ و آبهای جنوب هندوستان برای اولین بار پس از انقلاب صورت می گیرد، عنوان کرد: فعلا پیش بینی شده است که این ناوگروه اعزامی در بندر جانگ ژیان و کلمبو پهلوگیری کند.

وی افزود: یکی از نکات مهم در اعزام بیست و چهارمین ناوگروه اعزامی جمهوری اسلامی ایران به آبهای جنوب شرق آسیا این است که برخی دانشجویان دانشگاه امام خمینی نوشهر این ناوگروه را همراهی می کنند که این حضور 2- 3 ماهه آنان در آبهای آزاد از حیث افزایش مهارت و تقویت نیروهای توانمند بسیار اهمیت دارد.

امیر سیاری یادآوری کرد که معمولا ناوگروههایی که در اواخر سال (بهمن و اسفند) به ماموریت اعزام می شوند، برخی از دانشجویان دانشگاههای تخصصی آموزش مهارت های دریایی را با خود همراه می کنند که این موضوع برای ارتقاء توانمندی نیروی راهبردی دریایی بسیار موثر است.

وی در پاسخ به سوالی درارتباط با اینکه آیا دزدی دریایی در تنگه مالاکا صورت می گیرد و نیروی دریایی به منظور تامین امنیت به این منطقه اعزام شده است، گفت: یک زمانی معمولا دزدی دریایی در تنگه مالاکا وجود داشته است اما در حال حاضر این تنگه از امنیت لازم برخوردار و کنترل شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به سوالی در ارتباط با زمان حضور ناوگروه اعزامی نیروی دریایی در آبهای آزاد جنوب شرق آسیا و بازگشت به کشور خاطر نشان کرد: طول طی این مسیر در 3 ماه بهمن، اسفند و فروردین خواهد بود و پیش بینی می شود که ناوگروه اعزامی بعد از 15 فروردین به کشور باز گردد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه پهلوگیری ناوگروه اعزامی در برخی بندر گاهها و کشورها برای تامین برخی نیازها است یا خیر، تاکید کرد: توانایی لازم در نیروی دریایی و این توانمندی در همراه داشتن امکانات در دریایی آزاد است لذا در پهلو گیری هایی که داریم نیازی به تامین سوخت، تغذیه و مسائلی از این دست نیست.

امیر سیاری درباره چگونگی هماهنگی برای پهلوگیری ناوگروههای اعزامی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف یادآور شد: ناوگروههای اعزامی برای پهلو گیری در کشورهای مختلف مشکلی ندارند چراکه از طریق وزارت امور خارجه هماهنگی های لازم را برای این موضوع انجام می دهیم.

وی تاکید کرد: حضور نیروی راهبردی دریایی در آبهای آزاد دراجرایی شدن تدابیر فرمانده کل قوا مبنی بر حضور در آبهای آزاد است واین حضور تنها بنا به قوانین بین المللی است و پیام صلح و دوستی برای کشورها رابه همراه دارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش بابیان اینکه این نیرو با حضور خود در آبهای آزاد کوچکترین تعدی و تجاوزی به منافع کشورها ندارد، تصریح کرد: یکی از ارزشهای دریانوردی در آبهای آزاد به اهتزاز در آوردن پرچم کشور است که باعث غرور ملی در بین دیگر کشورهای می شود.

وی افزود: در خلیج عدن روزانه 30 تا 35 کشور دنیا برای تامین امنیت این منطقه حضور دارند و این جای افتخار است که پرچم ایران هم در بین این کشورهای دیده می شود.

امیر سیاری با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی از کشورهایی که روابط دیپلماتیک ما با آنان برقرار است، در بنادر کشور اظهار کرد: اخیرا میزبان کشتی ها و ناوگروههای اعزامی عمانی و روسی در کشور بودیم. ناوگروه اعزامی عمان برای حضور در رزمایش مشترک امداد ونجات و ناوشکن روسی به مدت سه روز مهمان ما در بندر عباس بودند همچنین در فروردین ماه سال گذشته یکی از کشتی ها چینی را از چنگ دزدان دریایی در شمال اقیانوس هند رهانیدیم.