جایگاه اتاق بازرگانی قزوین را ارتقاء می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کشاورز قاسمی یکشنبه شب در جلسه اعضاء هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اعضاء اتاق بازرگانی قزوین و فعالان اقتصادی استان گفت: برای ارتقاء جایگاه بخش خصوصی باید تلاش بیشتری کنیم که این کار با همدلی و هم فکری ممکن می شود.



کشاورز قاسمی تصریح کرد: در اتاق بازرگانی باید جنبه های درآمد زایی مورد توجه جدی قرار گیرد زیرا حتی کارهای فرهنگی بدون تامین منابع مالی انجام نمی شود لذا برای تحقق اهداف خود لازم است بدون رقابت با بخش های دیگر بتوانیم نیاز مالی خود را تامین کنیم.



این فعال اقتصادی بیان کرد: هر چند در شرایط سخت اقتصادی هستیم اما با تدبیر و درایت و مشارکت فعالان صنعتی و تولید توانسته ایم بخشی از مشکلات را پشت سر بگذاریم و در ادامه مسیر نیز این عزم جدی همچنان پشتوانه کار خواهد بود.



در ادامه این جلسه مجید کشاورز مقدم نائب رئیس اول اتاق بازرگانی قزوین گفت: بر اساس قانون اتاق های بازرگانی موظف شده اند فعالیت کمیسیون های کشاورزی را تحت پوشش قرار دهند که در این میان با راه اندازی تشکل های خصوصی این فعالیتها ساماندهی شده است.



کشاورز مقدم تصریح کرد: انجمن قارچ، کمپوست، پسته، کشمش در استان تشکیل شده که در این میان برخی از کشاورزان و بهره برداران برای عضویت با مشکل مواجهند که باید برای حل آنها اقدام کرد.



وی افزود: صدور کارت های بازرگانی برای فعالان کشاورزی باید تسهیل شود تا شاهد استقبال گسترده کشاورزان در این تشکل های صنفی باشیم.



رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین یادآورشد: متاسفانه شکایات زیادی دریافت شده که اعضاء اتاق بازرگانی با مشکلات زیادی در تامین اجتماعی و ادارات مالیات روبرو هستند که متاسفانه نمایندگان اتاق نقش موثری برای حل مشکلات فعالان اقتصادی ندارند که از هیئت رئیسه اتاق انتظار داریم در این زمینه اقدام کنند.



در ادامه اعضاء اتاق بازرگانی قزوین با ارائه برخی پشنهادات خواستار توجه به کیفی سازی فعالیتها، تشکیل اتاق جوانان، تسهیل در صدور کارت بازرگانی به اعضاء شدند.

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران همچنین از مسجد جامع، موزه چهلستون، سرای سعدالسلطنه، بنای عالی قاپو و مقبره چهار انبیاء و بازار قزوین دیدن کردند.



