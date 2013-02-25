امین حیایی و استقبال یا عدم استقبال تماشاگران از "قحطی نور"

به گزارش خبرنگار مهر، اکثر نمایش‌هایی که با عنوان نمایش مناسبتی تولید و اجرا می‌شوند در یک ویژگی با هم مشترک هستند و آن مشخص نبودن میزان استقبال مخاطبان از این آثار است. در اکثر موارد شاهد هستیم که مخاطبان بسیاری در سالن‌های میزبان به تماشای این آثار می‌نشینند اما وقتی به آمار فروش بلیت و تماشاگرانی که با خرید بلیت به تماشای آثار مدنظر نشسته‌اند، رجوع می‌شود واقعیت شکل دیگری به خود می‌گیرد.



بسیاری از دست‌اندرکاران نمایش‌هایی که به صورت سفارشی یا غیرسفارشی در ایام و یا مناسبت‌ها و حتی در برخی موارد خارج از مناسبت‌ها تولید و اجرا می‌شوند، حضور تعداد مخاطبان و تماشاگران در سالن را ملاک استقبال می‌دانند یا اعلام می‌کنند و این در حالی است که میزان استقبال مخاطبان و تماشاگران از یک اثر نمایشی را تنها می‌توان از طریق تعداد بلیت‌های فروخته شده ارزیابی و بررسی کرد.



این روزها نمایش "قحطی نور" به کارگردانی امین حیایی در حال اجرا در تالار وحدت بنیاد فرهنگی هنری رودکی است. برای ارزیابی بازخورد اولین تجربه تئاتری امین حیایی در تالار وحدت به عنوان بزرگترین و مجهزترین سالن تئاتری در بین تماشاگران و مخاطبان نیاز است تا آمار فروش بلیت این نمایش در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد. این در حالی است که فروش بلیت نمایش "قحطی نور" از طریق سایت فروش بلیت "سی‌گذر" انجام می‌شود و تالار وحدت نمی‌تواند آمار فروش بلیت را ارائه دهد.









از سوی دیگر سایت مذکور نیز با در نظر گرفتن شرایط اخلاقی و همچنین حفظ اصول کاری از ارائه آمار فروش بلیت خودداری کرده است. توجه به آمار فروش بلیت شاید با نگاهی بدبینانه در جهت حاشیه‌سازی برای یک هنرمند یا اثر هنری است. اما همین نکته ساده که بسیار اهمیت دارد طی سال‌های اخیر از سوی مدیران تئاتر و سالن‌های تئاتری و همچنین برخی هنرمندان فراموش شده است. متأسفانه طی سال‌های اخیر و به دلیل برنامه‌ریزی نامناسب مدیران و تصمیم گیرندگان تئاتر ارائه شفاف آمار فروش بلیت نمایش‌ها انجام نشد.



نبود شفافیت در ارائه آمار فروش بلیت آثار نمایشی باعث می‌شد که مدیران برای انتخاب آثار ضعیف که در جذب مخاطب موفق نیستند، پاسخگو نباشند و از سوی دیگر گروه نمایشی نیز مدعی استقبال مخاطبان و تماشاگران از اثر خود باشد. از این رو آمار فروش بلیت با بلیت‌های مهمان و رایگان یکجا در نظر گرفته می‌شد و آمار نهایی ارائه شده آمار سالم و مورد اعتنایی نبود.



امین حیایی که پیش از این تجربه حضور در تئاتر و کارگردانی تئاتر را در کارنامه کاری خود نداشته و برای اولین تجربه خود تالار وحدت را در اختیار می‌گیرد باید این تجربه را در معرض ارزیابی مناسبی قرار دهد تا هم هنرمند و هم مدیر هنری به درستی خود و برنامه‌ریزی و عملکرد خود را با بازخورد مخاطبان و تماشاگران ارزیابی و بررسی کنند.

این نمایش از 4 اسفند روی صحنه رفته است.