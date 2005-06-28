مبارزه با اسلام هراسي در صدر دستور كار شوراي ديني مسلمانان فرانسه قرار گرفت

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، بوبكر در گفتگو با اسلام آن لاين پس از انتخاب دوباره به عنوان رئيس شوراي ديني مسلمانان فرانسه گفت، علاوه بر مبارزه با اسلام هراسي و تبعيض عليه مسلمانان، شوراي ديني مسلمانان فرانسه در راه از بين بردن موانع كه در راه ساخت مساجد و فروش گوشت حلال وجود دارد نيز فعاليت مي كند.

او گفت، شوراي ديني مسلمانان فرانسه نماينده رسمي اقليت مسلمان در اين كشور به مسلمانان فرانسه در سفر به عربستان براي به جاي آوردن حج واجب و حج عمره كمك مي كند و روحانيون را به بيمارستانها و زندانها اعزام كند.

چهل و هشت نفر از 65 نفر شوراي ديني مسلمانان فرانسه به نفع بوبكر رأي داده اند كه سه سال متمادي به عنوان رئيس اين شورا فعاليت مي كند.

"شيراك"، رئيس جمهور فرانسه از انتخاب دوباره بوبكر استقبال كرد و گفت وي تمام حساسيتها را در قالب گفتگو مطرح مي كند.

دليل بوبكر كه متصدي امور مسجد جامع پاريس است به عنوان فردي ميانه رو در نظر گرفته مي شود كه روابط نزديكي با دولت اين كشور دارد.

نمايندگان انجمن اسلامي هاي گوناگون در شوراي ديني مسلمانان و نمايندگان وزير كشور فرانسه چندين ساعت پيش از رأي گيري در زمينه سهم هر انجمن در شوراي اجراي اين گروه پوششي اقليت مسلمانان بحث كردند. سازمانهاي متحد اسلامي فرانسه كه تنها ده نماينده در اين شورا دارد تهديد كرد كه اين شورا را ترك مي كند.

در اين ميان وزير كشور فرانسه "نيكولاس ساركوزي" حمايت سازمانهاي متحد اسلامي فرانسه را نيز براي انتخاب دوباره جلب كرد. "نيكولاس ساركوزي" در مباحثات پيش از رأي گيري از نمايندگان مسلمان خواست مسئوليت خود را در هدايت شوراي ديني مسلمانان فرانسه به سوي موفقيت در نظر داشته باشند.

دولت فرانسه در سال 2003 اقدام به راه اندازي شوراي ديني مسلمانان كرده تا بتواند به مشكلاتي كه در اين زمينه ، اين كشور اروپاي غربي با آن رو به رو است رسيدگي كند.

شوراي ديني مسلمانان فرانسه با ابعاد ديني زندگي مسلمانان فرانسه همچون ساخت مساجد، آموزش امامان، اعزام روحانيون به بيمارستانها، زندانها و ارتش سروكار دارد.

در حدود 6 تا 7 ميليون مسلمان در فرانسه زندگي مي كنند كه اين تعداد بزرگترين جامعه اقليت مسلمان در اروپا محسوب مي شوند.