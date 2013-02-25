پذیرش دانشجو در 26 رشته تحصیلی دکترا و کارشناسی ارشد در دانشگاه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، نادر پور محمود صبح دوشنبه در گفتگوی خبری با بیان اینکه پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به صورت برگزاری آزمون تخصصی نیمه متمرکز اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می کند، افزود: پس از راه اندازی این پردیس مجوز 18 رشته کارشناسی ارشد و 8 رشته دکتری از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ شد.

وی با بیان اینکه برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری، اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد شده و برای رشته های دکتری نیز از ترم های آینده، دانشجو پذیرش می شود، اظهار داشت: داوطلبان تا 11 اسفندماه فرصت دارند برای ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام کنند.

وی آموزش زبان انگلیسی، فقه و حقوق اسلامی، حسابداری، تربیت بدنی و علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی، ریاضی محض- آنالیز، زمین شناسی اقتصادی، فیزیولوژی گیاهی، شیمی تجزیه، مهندسی برق- الکترونیک، مهندسی برق-مخابرات، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی و مهندسی عمران- سازه را از جمله رشته های کارشناسی ارشد اعلام کرد.

پور محمود مهندسی کشاورزی- میوه کاری، مهندسی کشاورزی – آبیاری و زهکشی، مهندسی کشاورزی – زراعت، مهندسی کشاورزی – تغذیه دام و مهندسی کشاورزی- حشره شناسی را دیگر رشته هایی دانست که پردیس دانشگاهي دانشگاه اروميه در مقطع کارشناسی ارشد در نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91 برای آنها پذیرش دانشجو خواهد داشت.

تبدیل خارج به داخل دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور

وی با اعلام اینکه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور نیز می توانند جهت تبدیل به داخل، به اين پردیس اقدام کنند، گفت: همه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور بر اساس مجوزهای اخذ شده می توانند، درخواست تبدیل به داخل در رشته های اعلام شده در سایت این پردیس در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا را ارسال کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه با اشاره به اینکه پس از بررسی مدارک و مستندات معتبر تحصیلی آنها پذیرش و مجوز ادامه تحصیل در رشته مورد تقاضا را از نیسمال دوم سال تحصیلی 92-91 ارائه می کنیم، اضافه کرد: از جمله شرایط پذیرش این دانشجویان گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی در دانشگاههای معتبر خارج از کشور که مدارک آن به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا رسیده، است.

پور محمود همچنین از جذب دانشجویان استعدادهای درخشان خبر داد و اعلام کرد: پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه از فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشدی که مطابق آئین نامه استعدادهای درخشان حائز شرایط تحصیل در مقاطع بالاتر هستند، دعوت می کندتا مدارک و مستندات علمی خود را حداکثر تا 25 اسفندماه امسال به دبیرخانه پردیس دانشگاهی تحویل دهند.

وی از پذیرش داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری سال تحصیلی 91 نیز خبر داد و اظهار داشت: به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که پس از شرکت در آزمون سال 91 از طریق سازمان سنجش آموزش کشور واجد شرایط شناخته شده ولی تاکنون موفق به اخذ پذیرش از مراکز مذکور نشده اند می رساند که این پردیس از بین داوطلبان مذکور و با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور در رشته های اعلام شده در این پرديس دانشگاهي، اقدام به جذب دانشجو به صورت تکمیل ظرفیت برای نیمسال دوم سال تصیلی 92-91 می کند.

دانشگاه ارومیه در سال 1391 با پشتوانه 50 سال پیشینه فعالیتهای موثر آموزشی و پژوهشی و با داشتن 60 رشته دکتری، 95 رشته کارشناسی ارشد و قریب به 500 نفر عضو هیئت علمی، موفق به راه اندازی پردیس دانشگاهی با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه با بهره مندی از سوابق علمی و تحقیقاتی بسیار گسترده دانشگاه ارومیه، اعضای هیئت علمی و پژوهشکده های متنوع در نظر دارد با جذب دانشجو برای مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته های گوناگون علوم پایه، کشاورزی، فنی و مهندسی، دامپزشکی، ادبیات و علوم انسانی، اقتصاد و مدیریت، تربیت بدنی و منابع طبیعی، جایگاه خود را در منطقه ارتقا دهد.