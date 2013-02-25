توسعه كشاورزي محور پيشرفت همدان است

به گزارش خبرنگار مهر، امير خجسته در جلسه شوراي هماهنگي سازمان جهاد کشاورزي استان همدان افزود: با توجه به اقليم و موقعيت جغرافيايي همدان، کشاورزي مهمترين بخش اقتصادي استان همدان محسوب مي‌شود و بر همين اساس بايد در برنامه‌ها به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد.

خجسته با اشاره به تلاش مجمع نمايندگان استان در هماهنگي و جذب امکانات و اعتبارات بيشتر براي کشاورزي استان همدان گفت: در چند ملاقات با وزير جهاد کشاورزي خواستار توجه بيشتر به کشاورزي استان شده ايم که قرار شده هیئت هایی با مسئوليت معاونان وزير در حوزه‌هاي مختلف به این استان سفر کنند تا زمينه بيشتري براي توسعه کشاورزي فراهم شود.

وي افزود: مجمع نمايندگان در کنار خود اقدام به تشکيل کارگروه کشاورزي کرده و عده‌اي از کارشناسان مجرب و کار آزموده در اين زمينه نمايندگان را ياري مي‌کنند که اميدواريم حاصل اين اقدامات شکوفايي روز افزون استعدادهاي نهفته در کشاورزي استان باشد.

خجسته ادامه داد: از جمله كارهايي كه پيگيري شده و مي‌تواند به كشاورزي هم كمك كند موضوع انتقال آب سد تالوار به همدان است كه در حال انجام است.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي افزود: البته در كشاورزي كارهاي بسيار خوبي انجام گرفته و در اين حوزه چه قبل و چه در حال حاضر مديران و كارشناسان لايق و توانمندي بخش كشاورزي را حفظ و توسعه داده اند.

امير خجسته از اجراي طرح‌هاي آبياري تحت فشار، توسعه صنايع تبديلي، توسعه کشت‌هاي گلخانه اي، توسعه تشکل‌ها و رويکردهاي علمي پژوهشي به عنوان نمونه‌هاي شاخص در اثبات توسعه يافتگي کشاورزي ياد کرد و گفت: متأسفانه استان همدان از بسياري جهات پيشرفت‌هاي خوبي نداشته اما در کشاورزي عملکرد خوب و رضايت بخشي داشته‌ايم.