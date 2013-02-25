تولید داروهای آنتی بیوتیک از عرق انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، وقتی که عرق می کنیم ماده ای به نام درمسیدین توسط پوست تولید می شود و زمانی که پوست دچار آسیب دیدگی ناشی از بریدگی، خارش یا نیش گزندگان می شود این ماده می تواند با میکروب ها و آلودگی ها مبارزه کند.

دانشمندان اکنون از ساختار اتمی این ترکیب پرده برداشتند و برای نخستین بار دریافتند چه چیزی موجب می شود درمسیدین چنین سلاح موثری در مبارزه با میکروب شود.

اولریش زاچاریا از دانشکده فیزیک دانشگاه ادینبورگ گفت: آنتی بیوتیک ها نه تنها از طریق دارویی در دسترس قرار دارند بلکه بدن انسان نیز مواد موثری برای از بین بردن باکتریی قارچ و ویروس ها می سازد.

اکنون به جزئیاتی در مورد چگونگی کارکرد آنتی بیوتیک های طبیعی دست یافته ایم و می توانیم از آن برای کمک به ساخت داروهای ضد عفونی کننده که بسیار موثرتر از آنتی بیوتیک های رایج هستند استفاده کنیم.

اگرچه از وجود حدود هزار و 700 نوع از این آنتی بیوتیک های طبیعی مطلع هستیم اما دانشمندان شناخت دقیقی از چگونگی عملکرد آنها ندارند.