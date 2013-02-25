  1. دانشگاه و فناوری
۷ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۴۸

تولید داروهای آنتی بیوتیک از عرق انسان

تولید داروهای آنتی بیوتیک از عرق انسان

محققان ادعا می کنند آنتی بیوتیک طبیعی ساخته شده از عرق انسان می تواند انواع کشنده سل و دیگر میکروب های خطرناک را از بین ببرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وقتی که عرق می کنیم ماده ای به نام درمسیدین توسط پوست تولید می شود و زمانی که پوست دچار آسیب دیدگی ناشی از بریدگی، خارش یا نیش گزندگان می شود این ماده می تواند با میکروب ها و آلودگی ها مبارزه کند. 

دانشمندان اکنون از ساختار اتمی این ترکیب پرده برداشتند و برای نخستین بار دریافتند چه چیزی موجب می شود درمسیدین چنین سلاح موثری در مبارزه با میکروب شود.

اولریش زاچاریا از دانشکده فیزیک دانشگاه ادینبورگ گفت: آنتی بیوتیک ها نه تنها از طریق دارویی در دسترس قرار دارند بلکه بدن انسان نیز مواد موثری برای از بین بردن باکتریی قارچ و ویروس ها می سازد.

اکنون به جزئیاتی در مورد چگونگی کارکرد آنتی بیوتیک های طبیعی دست یافته ایم و می توانیم از آن برای کمک به ساخت داروهای ضد عفونی کننده که بسیار موثرتر از آنتی بیوتیک های رایج هستند استفاده کنیم.

اگرچه از وجود حدود هزار و 700 نوع از این آنتی بیوتیک های طبیعی مطلع هستیم اما دانشمندان شناخت دقیقی از چگونگی عملکرد آنها ندارند.

کد مطلب 2005675

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