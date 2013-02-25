چارت تشکیلاتی دانشگاه علوم پزشکی آبادان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مختار حسینی شامگاه یکشنبه در مراسم تقدیر از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی آبادان، خدمت صادقانه در منطقه ارزشی و زرخیز آبادان و رسیدن به مرحله بازنشستگی را یک افتخار بزرگ دانست و خطاب به بازنشستگان افزود: شما در منطقه ای خدمت کرده که علاوه بر حضور در اوج روزهای پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی را نیز پشت سر گذاشته و بدون هیچ گلایه ای پیگیر فعالیت بهداشتی و درمانی خود بودید.



وی اظهار کرد: بازنشستگان حوزه بهداشت و درمان در آبادان در سالهای دفاع مقدس علاوه بر سختی کار دوری از خانواده را نیز تجربه کرده که این موضوع ارج و ارزش کار آنها را چند برابر می کند.



حسینی تصریح کرد: نتایج فعالیت بی دریغ شما امروز در رشد و شکوفایی مملکت اسلامی ملموس و قابل مشاهده است.



رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان با بیان اینکه این دانشکده می تواند نقطه عطفی برای پیشرفت منطقه باشد، یادآور شد: گسترش آموزش پزشکی در منطقه سبب ارتقای سلامتی در جامعه شده و بدون شک فرزندان خود شما می توانند در آینده نزدیک در همین دانشکده تحصیل کرده و در خدمت مردم باشند.



حسینی، تشکیل این مجموعه را با توجه به فشارهای اقتصادی موجود مشکل دانست و از وجود روحیه ای بسیجی برای پیشبرد اهداف دانشکده علوم پزشکی آبادان یاد کرد و ادامه داد: در زمان حاضر این دانشکده هیئت امنا خود را شناخته، چارت تشکیلاتی را مشخص کرده و هیئت علمی و رشته های جدیدی را نیز به مجموعه اضافه کرده است، ضمن اینکه برای سال آینده نیز برنامه های مفصلی را در نظر گرفته ایم.



در ادامه این آئین معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: بازنشستگان این دانشکده در زمان خدمتشان آن قدر خوب کار کرده اند که ما با وجود تلاش بسیار به آنها نمی رسیم.



مرتضی جعفری با اشاره بهینه بودن خدمات افراد بازنشسته این دانشکده اظهار کرد: مجموعه ما همانند یک تیم فوتبال بوده که هم اکنون بازیکنان اصلی خود را از دست داده است.