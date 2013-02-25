پرونده میلیاردی قاچاق دارو در زنجان رسیدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عزیزپور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: براساس گزارش کشف ماموران مبارزه با قاچاق کالا نیروی انتظامی و شکایت گمرک استان زنجان، پرونده قاچاق انواع داروهای خارجی با ارزش اولیه پنج میلیارد ریال در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان مطرح رسیدگی قرار گرفت .



وی تصریح کرد: محموله قاچاق مکشوفه از یک دستگاه خودرو باری بوده که پس از مشکوک شدن ماموران نیروی انتظامی و تعقیب و گریز متهم متواری و خودرو به همراه محموله توقیف و متهم نیز تحت پیگرد قرار دارد.



عزیزپور در ادامه از محکومیت میلیاردی برای عرضه خارج از شبکه نفت گاز در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان خبرداد و افزود: مقدار 26 هزار لیتر نفت گاز توسط مامورین شرکت پخش فر آورده های نفتی و نیروی انتظامی استان زنجان از یک دستگاه نفتکش کشف و ضبط شد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: یکی از شعب بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان این متهم را به اتهام عرضه خارج از شبکه نفت گاز به ضبط سوخت های مکشوفه به نفع دولت به پرداخت مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم نموده و سوخت های مکشوفه نیز در انبار نفت شرکت نفت تخلیه شد.

عزیزپور در ادامه با اشاره به محکومیت قاچاقچی کالاهای خارجی ( لوازم برقی ) در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: قاچاقچی انواع لوازم برقی ( ریش تراش مردانه ، شارژر موبایل و غیره ) به موجب حکم قطعی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان به ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت و پرداخت مبلغ سی و نه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم شد.