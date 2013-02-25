حضور گسترده در انتخابات موجب یاس دشمنان نظام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدی نقشبندی اظهار داشت: فراهم سازی زمینه های حضور پرشور مردم در انتخابات و تعیین سرنوشت خود یکی از وظایف اصلی و اساسی دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به نقش راهگشای رهبری در مدیریت مدبرانه کشور افزود: بر همگان واجب و ضروری است با تبعیت از فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری از هرگونه اعمال و یا سخنانی که به اصل حضور گسترده مردم در انتخابات خدشه وارد سازد، بپرهیزند.

فرماندار دیواندره عنوان کرد: در انتخابات پیش رو نیز همچون دیگر صحنه های حساس تاریخ معاصر ایران، مردم شریف ایران ثابت می کنند که همواره مدافع کشور و نظام بوده و با پیروی از رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری حضوری گسترده و باشکوه در انتخابات خواهند داشت.

توسعه زیرساخت های آموزشی در مریوان ضروری است

فرماندار شهرستان مریوان در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان مریوان توسعه زیرساخت های آموزش و پرورش را در رشد شهرستان ضروری دانست و بر آن تاکید کرد.

عبدالله رشیدی پور با اشاره به کسب رتبه اول این شورا در سطح استان برای استفاده از ظرفیت شوراها در آموزش و پرورش در راستای ارتقاء فعالیت های آموزش و پرورش و رفع مشکلات پیش روی آن تاکید کرد.

وی در ادامه از حضور حداکثری مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن تجلیل کرد و آن را نشانه وفاداری مردم این خطه به میهن اسلامی با انقلاب و آرمان های والای امام راحل (ره) و حمایت از مقام معظم رهبری برشمرد.

فرماندار مریوان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در آستانه تعطیلات پایان سال و ایام نوروز قرار داریم باید برای پذیرایی از مهمانان نوروزی آمادگی لازم فراهم شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان مریوان نیز در این جلسه از آمادگی مجموعه آموزش و پرورش این شهرستان برای استقبال از مهمانان و مسافران نوروزی خبرداد.

منوچهر مخدومی یادآور شد: برای این منظور 24 مدرسه با 167 کلاس درس برای اسکان مسافران و مهمانان در ایام تعطیلات نوروز پیش بینی شده است.