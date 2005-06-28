فيلم اكنون نگاه نكن بازسازي مي شود

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" شركت فيلمسازي پارامونت اعلام كرد كه درصدد بازسازي اين اثراست و براي اين منظورازفيلمنامه " اندره برلوف " سود مي جويد .

نسخه اصلي اين اثركه نام " نيكولاس روگ " را درمقام كارگردان داشت ازحضور" دونالد ساترلند " و" جولي كريستي " درنقشهاي محوري سود مي جست .اين اثرشرح حال زن ومردي بود كه پس ازضايعه ازدست دادن دخترشان به ايتاليا سفرمي كنند تا وي را فراموش كنند اما درآنجا با رويدادهايي مواجه مي شوند كه به نوعي خبرازحضوردخترمتوفيشان مي دهد.

" دافني دومورير"، تهيه كننده شركت فيلمسازي پارامونت درمورد اين پروژه مي گويد :" نسخه قديمي اين اثرداراي جوي بود كه امروزه كاربرد چنداني ندارد اما مضمون آن به گونه ايست كه مي تواند خميرمايه ساخت يك اثرزيبا با معيارهاي سينماي امروز را فراهم كند .ما اميدواريم كه حس موجود درفيلم را حفظ كرده وآن را درونيز كليد بزنيم ."