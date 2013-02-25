راه اندازی سه بخشداری جدید در سقز/ تلاش برای پیشرفت ادامه داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فخری با اشاره به گسترده بودن شهرستان سقز و ارائه خدمات بهتر و شایسته به مردم این شهرستان، از راه اندازی بخشداری های امام، سرا و ایرانخواه در آینده نزدیك خبرداد.

وی كارمندان فرمانداری و بخشداری های شهرستان سقز را مجموعه ای كارآمد، خدمتگزار صادق، ‌اخلاق مدار، بسیار دلسوز و متعهد دانست و افزود: این توانمندی و كارآمدی در كارگروه های توسعه بخش كشاورزی و اشتغال و سرمایه گذاری به خوبی خود را نشان داد كه 16 میلیارد تومان پرداختی توسط این كارگروه نشانه بارزی از آن است.

فرماندار سقز در ادامه به تعهدات اشتغالزایی شهرستان نیز اشاره کرد و یادآور شد: تا مهر ماه سال جاری برای هزار و 700 نفر شغل از طریق كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ایجاد شده بود كه امروز 124.7 درصد از تعهد ایجاد شده برای شهرستان بیشتر است.

فخری به تعدادی از پروژه های با اهمیت شهرستان از جمله سد شهید صالحیان و ‌فرودگاه سقز اشاره کرد و یادآور شد: این طرح ها زیرساخت های مهمی در شهرستان محسوب می شوند كه با بهره برداری از آنها توسعه همه جانبه شهرستان، ‌استان و منطقه را در پی دارد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت حضور حداكثری مردم فهیم و بصیر در صحنه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده برای خنثی ساختن توطئه و دسیسه های دشمنان، در جمع كارمندان فرمانداری و بخشداری های تابعه شهرستان سقز، بر تلاش مضاعف به منظور بسترسازی برای مشاركت حداكثری، ارتقای ‌رضایتمندی مردم و قانون مداری تاكید كرد.

فرماندار سقز با یادآوری این مهم كه هدف اصلی مجموعه فرمانداری تلاش برای برگزاری انتخابات سالم و تشویق در راستای حضور حداكثری است، از آمادگی ستاد برگزاری انتخابات در شهرستان خبرداد و گفت: ستاد انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در فرمانداری و بخشداری ها، راه اندازی 395 صندوق ثابت و سیار اخذ رای پیش بینی شده است.

فخری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سطح شهرستان، خواستار پیگیری به منظور توسعه و جبران كمبودها به ویژه در حوزه راه روستایی و ‌گازرسانی به روستاها، با همت و كار مضاعف به صورت شبانه روزی شد.