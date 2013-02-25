پرورش قارچ با استقبال جوانان و فارغ التحصیلان سیستان و بلوچستان روبرو شد

محمد جهانتیغی در گفتگو با مهر اظهارداشت: دوره های اموزش پرورش قارچ در بازه زمانی 100 ساعت و به مدت 20 روز در مرکز تخصصی آموزش فنی و حرفه ای زاهدان و سایر مراکز با استقبال قابل توجهی روبرو شده است.

محمد جهانتیغی صرفه اقتصادی در پرورش این گیاه و درآمد مناسب را یکی از دلایل استقبال مهارت آموزان عنوان کرد و افزود: به دلیل هزینه پایین تولید و همچنین حجم قابل توجه برداشت به میزان یک کیلو قارچ از هر کیلو کاه این رشته توجه بسیاری از فعالان بخش کشاورزی را به خود جلب کرده است.

وی با بیان اینکه اکثر متقاضیان در کارگاه های کشاروزی آموزش فنی و حرفه ای را دانشجویان رشته های مهندسی کشاورزی، باغبانی و فضای سبز تشگیل می دهند ادامه داد: این افراد به منظور تکمیل اموزش های فرا گرفته شده و با استفاده از خدمات آموزشی و رایگان فنی و حرفه ای دانش خود را افزایش می دهند.

جهانتیغی افزود: در حال حاضر در کارگاه های کشاورزی آموزش فنی و حرفه ای رشته های متنوعی شامل طراحی فضای سبز به کمک نرم افزار، پرورش گل های اپارتمانی، پرورش قارچ ، پرورش گیاهان دارویی، عصاره گیری و عرق گیری از گیاهان دارویی، باغ های شیشه ای و نحوه خشک کردن میوه و سبزیجات به مهارت آموزان آموزش داده می شود.

وی همچنین با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده با دانشگاه و سازمان نظام مهندسی کشاورزی افزود: کارگاه های آموزشی موجود در آموزش فنی و حرفه ای خلاء بسیاری از دانشگاه ها را در بعد عملی و مهارتی پر کرده است.