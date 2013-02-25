برترین های سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم پسران مقطع شکوفه ها معرفی شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، ولی یار احمدی يكشنبه شب در آیین اختتامیه سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم کشور در دارالهدایه حرم مطهر رضوی اظهار كرد: در این دوره از مسابقات 128 نفر از 31 استان شرکت در مدت پنج روز باهم به رقابت پرداختند.

رئيس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: در رشته اذان سید طاها حسینی از بوشهر، علی قلی زاده از خراسان شمالی، سید محمد حسینی پور از سمنان، محمد بابا از قزوین و سجاد صادقی از کرمان به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را کسب کردند.

يار احمدي تصریح کرد: در رشته قرائت سجاد انصاری پور از خراسان رضوی، محمد زینعلی از اصفهان، سعید عبدی از تهران، ابوالفضل طبسی ازخراسان رضوی و امیر حسین حیدری از تهران به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

وي گفت: در بخش حفظ کل قران کریم،‌ میلاد عاشقی از آذربایجان شرقی، محمد مهدی حق گویان از تهران، مصطفی دباغ از قم، حسین مهدی زاده از آذربایجان غربی و محمد کریمی از زنجان به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را کسب کردند.

رئيس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: در رشته حفظ بیست جزء قرآن کریم رضا نژاد تبریزی از اصفهان، محمد داوود فلاحی از یزد، مهدی قشم علی از آذربایجان شرقی، ‌محسن محمدی از اصفهان و سید محمد حامد عزیزی نژاد از تهران مقام های اول تا پنجم را بدست آوردند.

یاراحمدی در خصوص رشته ترتیل اظهار كرد: رضا عربی مهربانی از تهران، رضا تاج آبادی از خراسان رضوی، حسین فرامرزی از مرکزی، ‌محمد امین دمساز از خراسان رضوی وعلی صالح منش از قم رتبه های اول تا پنجم را از آن خود کردند.