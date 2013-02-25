اجرای طرح نقش کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی در توسعه فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد یکشنبه شب در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان اظهارکرد: نتایج این طرح پژوهشی باید در دستور کار مسئولان و دستگاه های اجرایی مرتبط قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کتابخانه نباید صرفا یک محل جهت مطالعه باشد، ادامه داد: شرایط لازم را برای ایجاد فضای بحث و مناظره و تبادل نظر در کتابخانه ها فراهم شود.

وی همچنین به اجرای طرح جامع "کتابخانه مفید برای بانوان" در استان اشاره کرد و بیان داشت: در صورتی که موضوعات مورد علاقه بانوان شناسایی با استفاده از نیروهای متخصص این طرح را در استان اجرایی می کنیم.

گلستانی فر با اشاره به اینکه می توان در مراکز بهداشتی نیز از کتاب بهرمند شد،افزود: با مشارکت نهاد کتابخانه و بیمارستان کتابخانه هایی را دراین مکان راه اندازی شود.

آمادگی شهرداری بیرجند برای راه اندازی کتابخانه سیار

شهردار بیرجند نیز از راه اندازی چهارخانه فرهنگ محله در شهر بیرجند خبر داد و افزود: تاکنون یک خانه فرهنگ محله در مطهری 13 بیرجند افتتاح شده و بقیه نیز به زودی به بهره برداری می رسد.

عباسعلی مدیح با بیان اینکه می توان در خانه های فرهنگ محله کتابخانه نیز راه اندازی کرد، افزود: برگزاری کلاس آموزشی، آشپزی، خطاطی و داستان نویسی و ... از مهمترین بخش های این خانه ها هستند.

وی عنوان کرد: شهرداری بیرجند آمادگی دارد تا یک اتوبوس را تحت عنوان کتابخانه سیار، هر هفته در یک منطقه از شهر بیرجند به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی به حرکت در آورد.

تدوین طرح جامع "کتابخانه مفید برای بانوان"

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان‌ جنوبی نیز در این جلسه از تهیه و تدوین طرح جامع "کتابخانه مفید برای بانوان" خبر داد و افزود: ایجاد فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، دستیابی به جایگاه ممتاز مطالعه بر اساس مدیریت دانش، ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه، شناسایی مولفه های اثرگذار برای ارتقاء مطالعه، توجه به مطالعه مفید در برنامه های اوقات فراغت بخشی از اهداف این طرح است.

معصومه سادات جلیلی حسینی گفت: کتاب و کتابخوانی باعث کاهش بیماری های روحی و روانی در سطح جامعه می شود.

وی یادآور شد: این طرح در شش محور سلامت روان، مهارت و سبک زندگی دینی، آشپزی، دینی و معنوی، خویشتن دوستی و ارتباط موثر تدوین شده است.

این مسئول با اشاره به فعالیت 35 کانون فرهنگی و هنری بانوان در سطح استان، اضافه کرد: بیش از دو هزار و 500 جلد کتاب بین این کانون ها توزیع شده است.