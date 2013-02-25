ایجاد مجموعه فرهنگی ویژه دانشجویان دختر در دانشگاه شهید چمران

دکتر علیرضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه شهید چمران اهواز یک مجموعه خوابگاهی ویژه دختران دارد که تمام 4 هزار دانشجوی دختر خوابگاهی دانشگاه در این مجتمع مستقر هستند.
وی ادامه داد: دانشگاه بهمنظور افزايش سطح رفاه دانشجويان ساكن مجتمع خوابگاهي يك مجموعه فرهنگی در این مجتمع خوابگاهی احداث کرد.
معاون فرهنگی دانشگاه شهیدچمران اهواز تصریح کرد: بنابراین شورای فرهنگی خوابگاهها هم در این مجموعه مستقر شده و با اعتبار و ردیف جداگانه به فعالیت های ویژه دختران می پردازد.
وي افزود: علاوه بر این مجموعه فرهنگی فروشگاههايي هم در محوطه این مجتمع براي خريد دانشجويان داير است که بيشتر نيازهاي خريد دانشجويان از اين مجموعه قابل تامين است و در بیشتر مواقع نیازی به مراجعه دانشجویان به بیرون از مجموعه نیست.
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