ایجاد مجموعه فرهنگی ویژه دانشجویان دختر در دانشگاه شهید چمران

دکتر علی‌رضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه شهید چمران اهواز یک مجموعه خوابگاهی ویژه دختران دارد که تمام 4 هزار دانشجوی دختر خوابگاهی دانشگاه در این مجتمع مستقر هستند.

وی ادامه داد: دانشگاه به‌منظور افزايش سطح رفاه دانشجويان ساكن مجتمع خوابگاهي يك مجموعه فرهنگی در این مجتمع خوابگاهی احداث کرد.

معاون فرهنگی دانشگاه شهیدچمران اهواز تصریح کرد: بنابراین شورای فرهنگی خوابگاه‌ها هم در این مجموعه مستقر شده و با اعتبار و ردیف جداگانه به فعالیت های ویژه دختران می پردازد.

وي افزود: علاوه بر این مجموعه فرهنگی فروشگاه‌هايي هم در محوطه این مجتمع براي خريد دانشجويان داير است که بيشتر نيازهاي خريد دانشجويان از اين مجموعه قابل تامين است و در بیشتر مواقع نیازی به مراجعه دانشجویان به بیرون از مجموعه نیست.