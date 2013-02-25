  1. حوزه و دانشگاه
۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

ایجاد مجموعه فرهنگی ویژه دانشجویان دختر در دانشگاه شهید چمران

ایجاد مجموعه فرهنگی ویژه دانشجویان دختر در دانشگاه شهید چمران

معاون فرهنگی دانشگاه چمران اهواز از ایجاد مجموعه فرهنگی ویژه دانشجویان دختر در این دانشگاه خبر داد و گفت: این مجموعه با ردیف و اعتبار جداگانه به فعالیت های مختص دختران می پردازد.

دکتر علی‌رضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه شهید چمران اهواز یک مجموعه خوابگاهی ویژه دختران دارد که تمام 4 هزار دانشجوی دختر خوابگاهی دانشگاه در این مجتمع مستقر هستند.

وی ادامه داد: دانشگاه به‌منظور افزايش سطح رفاه دانشجويان ساكن مجتمع خوابگاهي يك مجموعه فرهنگی در این مجتمع خوابگاهی احداث کرد.

معاون فرهنگی دانشگاه شهیدچمران اهواز تصریح کرد: بنابراین شورای فرهنگی خوابگاه‌ها هم در این مجموعه مستقر شده و با اعتبار و ردیف جداگانه به فعالیت های ویژه دختران می پردازد.

وي افزود: علاوه بر این مجموعه فرهنگی فروشگاه‌هايي هم در محوطه این مجتمع براي خريد دانشجويان داير است که بيشتر نيازهاي خريد دانشجويان از اين مجموعه قابل تامين است و در بیشتر مواقع نیازی به مراجعه دانشجویان به بیرون از مجموعه نیست.

کد مطلب 2005724

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